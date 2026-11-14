Immobilier Biscarrosse : 22 appartements conçus pour moins subir la chaleur

À Biscarrosse, Cogedim lance Azurélia : une résidence de 22 appartements avec protections solaires, séjours rafraîchis et espaces extérieurs privatifs. La livraison est prévue fin 2028.

Comment éviter qu’un logement neuf devienne difficile à vivre pendant les fortes chaleurs ? À Biscarrosse, Cogedim prévoit d’associer des protections contre le soleil, des aménagements paysagers et des équipements de rafraîchissement dans sa nouvelle résidence Azurélia.

Situé au 77 rue du Micq, dans un quartier résidentiel proche du centre-ville, le programme comptera 22 appartements en accession libre, du studio au trois-pièces. Leur livraison est annoncée pour le quatrième trimestre 2028.

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Des protections solaires et des séjours rafraîchis

Pour limiter la chaleur à l’intérieur, la résidence disposera de protections solaires sur les façades sud et ouest. Aux derniers niveaux, certaines terrasses seront abritées par des débords de toit ou des pergolas. Les teintes claires du bâtiment et les orientations multiples d’une partie des appartements compléteront ces dispositions.

Une pompe à chaleur collective réversible assurera le chauffage des séjours en hiver et leur rafraîchissement en été. Les habitants pourront régler individuellement la température grâce aux unités intérieures, qui assureront aussi la filtration et la déshumidification de l’air, selon Cogedim. Dans les trois-pièces, les chambres seront équipées de brasseurs d’air pour améliorer la sensation de fraîcheur en été et favoriser la diffusion de la chaleur en hiver.

Ce dispositif prolonge le déploiement du rafraîchissement dans les nouveaux logements Cogedim, annoncé en septembre. Il répond à une question concrète pour les acquéreurs : comment le logement se comportera-t-il pendant une période de canicule ? Comme l’explique notre article sur le confort d’été des logements bien classés au DPE, la performance énergétique et la protection contre la surchauffe doivent être examinées ensemble.

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Un extérieur pour chaque appartement

Répartis dans un bâtiment de deux étages, les 22 appartements en accession libre disposeront tous d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. Trois deux-pièces seront conçus de manière évolutive, afin de permettre davantage de souplesse dans leur aménagement.

Les habitants auront également accès à des jardins communs paysagers. Une partie des arbres existants sera conservée, tandis que de nouvelles plantations feront appel à des essences adaptées au contexte landais et aux embruns. Cette végétation doit aussi contribuer au confort des espaces extérieurs.

Un local vélos sera installé au rez-de-chaussée, avec un accès direct depuis l’extérieur et des équipements d’entretien et de gonflage. La résidence se situera à proximité des commerces, des écoles et des équipements du quotidien, ainsi que du lac et des espaces naturels.

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Huit logements supplémentaires en bail réel solidaire

Les 22 appartements en accession libre s’inscrivent dans une opération comprenant également un appartement et sept maisons proposés en bail réel solidaire, ou BRS.

Ce dispositif repose sur la séparation entre le logement et le terrain. Il permet d’accéder à la propriété selon un cadre différent de l’achat classique, présenté dans notre décryptage sur l’acquisition d’un logement grâce au bail réel solidaire. Deux formes d’accession coexisteront donc au sein de l’opération.

Une architecture inspirée des maisons landaises

Conçue par LS Architectes – Philippe Séjourné, Azurélia reprendra plusieurs éléments de l’architecture traditionnelle landaise : des façades blanc cassé, des colombages, des éléments en bois bleu saphir et des toitures en tuiles de terre cuite rouge.

« À Biscarrosse, la qualité des logements passe aussi par leur adaptation aux conditions climatiques locales. Avec Azurélia, nous avons associé dès la conception des protections solaires, des aménagements paysagers et des équipements de rafraîchissement pour améliorer le confort des habitants en été. Cette attention aux usages s’accompagne d’une architecture ancrée dans l’identité landaise et d’engagements sur la performance environnementale du programme », souligne Gonzague Douniau, directeur régional Cogedim Nouvelle-Aquitaine.

Le programme sera conçu conformément à la RE2020, seuil 2025, et une certification NF Habitat est prévue. Cogedim annonce également des matériaux classés A+ pour leurs émissions dans l’air intérieur, une ventilation mécanique contrôlée et des équipements économes en eau. Le chantier intégrera une démarche de réduction, de tri et de valorisation des déchets.

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