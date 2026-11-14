Immobilier Mexico : Le luxe offre plus grand qu’à Paris

BARNES s’implante à Mexico. Selon le réseau, 2 millions de dollars permettent d’envisager 235 à 365 m² à Polanco, contre 85 à 125 m² dans les quartiers de prestige parisiens. Prix et frais d’achat : les repères pour comprendre le marché haut de gamme de Mexico.

À budget égal, les mètres carrés changent nettement d’une capitale à l’autre. Avec 2 millions de dollars, un acquéreur peut envisager un logement de 235 à 365 m² à Polanco, l’un des quartiers résidentiels recherchés de Mexico. Dans les secteurs parisiens comparés par BARNES – Triangle d’or et 6e arrondissement – la surface se situe entre 85 et 125 m². À Manhattan, elle descend à 60 à 90 m².

C’est sur ce marché que le réseau ouvre un bureau à Lomas de Chapultepec, avec une équipe francophone, hispanophone et anglophone consacrée à l’achat, à la vente et à la location de biens haut de gamme.

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De 2 880 à 7 200 €/m² selon les quartiers

À Mexico, le choix du quartier détermine autant le budget que le type de logement. Polanco associe immeubles résidentiels, commerces haut de gamme et proximité du parc de Chapultepec. BARNES y situe les prix entre 4 800 et 7 200 €/m². Le réseau estime le prix d’entrée du segment luxe à environ 25 millions de pesos mexicains, soit près de 1,35 million de dollars, pour un appartement familial de 250 m².

Lomas de Chapultepec se distingue par ses grandes propriétés, avec des prix compris entre 3 850 et 5 765 €/m². Les maisons s’y négocient entre 60 et 200 millions de pesos. Roma et Condesa, connues pour leurs architectures Art déco et porfiriennes, affichent des fourchettes de 3 125 à 4 565 €/m². À San Ángel et Coyoacán, où se trouvent maisons anciennes, patios et jardins, les prix vont de 2 880 à 4 800 €/m².

Les programmes les plus exclusifs, notamment les penthouses et les résidences associées à des marques hôtelières, peuvent dépasser 180 000 pesos par mètre carré. Cette segmentation fait écho à celle observée sur le marché immobilier de prestige, où les biens les plus rares se distinguent.

Deux biens proposés à la vente par BARNES illustrent ces budgets : un duplex de 257 m², rénové en 2020, est affiché à 33 millions de pesos, soit environ 1,6 million d’euros. Un penthouse de 385 m², terrasses comprises, livré en 2022 dans une résidence de cinq logements, est proposé à 54,75 millions de pesos, soit environ 2,63 millions d’euros.

Des familles expatriées qui cherchent à s’installer

La clientèle internationale suivie par BARNES Mexico se compose d’abord de familles expatriées venues s’installer à moyen ou long terme. Les Américains y occupent une place importante : dans la capitale, leur projet porte surtout sur une résidence principale, quand le littoral mexicain attire davantage pour une résidence secondaire.

« La demande internationale est soutenue notamment dans les quartiers les plus recherchés, de Polanco aux Lomas de Chapultepec », souligne Benjamin Brjost, directeur général adjoint chez BARNES Mexico.

Le réseau accompagne aussi des cadres français arrivés avec leur entreprise. Le Mexique compte 822 filiales d’entreprises françaises, selon les données Eurostat/INSEE de 2023 citées par BARNES. La communauté française, présentée comme la première d’Amérique latine, se concentre à Mexico et dans ses environs.

Cette demande s’inscrit dans le développement des implantations internationales au Mexique. Le pays a reçu environ 36 milliards de dollars d’investissements directs étrangers en 2023, puis 40,9 milliards en 2025, selon les chiffres préliminaires du ministère mexicain de l’Économie publiés en février 2026. La capitale en a concentré 55 % en 2025. Le rapprochement des lieux de production des marchés de consommation, appelé « nearshoring », fait partie des évolutions économiques mises en avant par BARNES.

Pour les professionnels qui accompagnent ces familles, le projet résidentiel dépasse la seule comparaison des prix : durée d’installation, environnement et caractéristiques du logement comptent aussi. Une dimension que l’on retrouve dans les motivations des acheteurs étrangers en France, où l’art de vivre arrive en tête chez les visiteurs interrogés par Green-Acres.

Des prix en hausse et 6,8 % de rendement brut annoncé

Selon l’indice de la Sociedad Hipotecaria Federal cité par BARNES, les prix résidentiels à Mexico ont augmenté d’environ 33 % entre 2022 et 2025. Après déduction de l’inflation, la progression représente environ 9 % sur la période.

Côté location, les données Global Property Guide 2026 reprises par le réseau font état d’un rendement brut moyen de 6,8 %, pouvant atteindre 8 % dans certains quartiers recherchés. Les niveaux cités pour Paris et Madrid s’établissent respectivement à 4,7 % et 5,1 %. Le rendement brut rapporte les loyers au prix d’achat, avant déduction des charges et de la fiscalité.

BARNES Mexico envisage également une hausse de 25 à 35 % des prix des adresses les plus recherchées d’ici 2030. Cette projection repose sur son analyse de l’offre disponible, de la demande internationale et des écarts de prix avec les marchés européens : il s’agit d’un scénario du réseau.

Pour situer la comparaison avec la France, MySweetImmo détaille aussi les prix et les différents segments de l’immobilier de luxe à Paris.

Acheter à Mexico : frais, formalités et sécurité

Mexico se trouve hors de la zone restreinte prévue par le droit mexicain pour certains territoires côtiers et frontaliers. Un étranger peut donc y acquérir directement un bien, en accomplissant les formalités applicables auprès des autorités mexicaines.

« L’acquisition directe par un étranger y est donc possible, sous réserve des formalités applicables, et les frais d’acquisition, droits de mutation et frais de notaire compris sont estimés entre 6 et 8 % du prix », ajoute Pierre de Saint Vincent, associé chez BARNES Mexico.

La sécurité entre également dans le choix de l’adresse et de la résidence. Selon les données de l’INEGI citées par BARNES, le taux d’homicides de Mexico est passé de 14 pour 100 000 habitants en 2019 à 10 en 2024, puis à 9 en 2025. Le réseau mentionne des taux de l’ordre de 3 à 6 pour 100 000 habitants dans les arrondissements de Miguel Hidalgo, qui comprend Polanco et Lomas de Chapultepec, et de Benito Juárez.

Dans le haut de gamme, les équipements courants comprennent un poste de garde, une surveillance permanente, un stationnement privé et des caméras. Certaines résidences fermées enregistrent les visiteurs et disposent d’accès biométriques.

« Dans le résidentiel haut de gamme, les dispositifs de contrôle des accès, la présence de personnel de sécurité et les stationnements privés figurent parmi les prestations courantes. La qualité de l’environnement immédiat et les caractéristiques propres à chaque immeuble ou propriété font ainsi partie des critères à examiner lors d’une acquisition », conclue Benjamin Brjost.

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