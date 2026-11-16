Immobilier à la montagne : Acheter en station est-il risqué ?

Prix d’achat, travaux, manque de neige : un appartement en station peut cumuler les risques financiers. Voici les chiffres à connaître et les questions à se poser avant d’investir à la montagne.

Acheter un appartement au ski expose à plusieurs risques qui peuvent se cumuler : payer cher, devoir financer des travaux et compter sur des loyers dépendants de l’enneigement. Pour apprécier l’investissement, le prix du logement ne suffit donc pas. Il faut aussi étudier la station et ce qui attire les vacanciers lorsque les pistes sont fermées.

L’envie de montagne reste forte. Dans une enquête réalisée par Bricks.co, plateforme de financement participatif immobilier, 63 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà rêvé d’y acheter un bien. Mais 38 % disent ne pas avoir les moyens de réaliser ce rêve, 21 % hésitent en raison des incertitudes économiques et climatiques, et seulement 4 % ont un projet concret.

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Un prix d’achat élevé, auquel peuvent s’ajouter des travaux

Selon la FNAIM, le prix moyen des logements dans les communes accueillant des stations de ski atteignait 4 003 €/m² au 1er octobre 2025, contre 2 997 €/m² en France. La différence représente environ 34 %. Ces moyennes concernent l’ensemble des logements de ces communes, pas uniquement les appartements au pied des pistes.

À la dépense d’acquisition peuvent s’ajouter des travaux. Dans ces communes, 28 % des logements sont classés F ou G au diagnostic de performance énergétique, contre environ 13 % à l’échelle nationale, d’après les données FNAIM. Les résidences secondaires représentent par ailleurs 59 % du parc, contre 10 % en France.

Pour l’acheteur, l’enjeu est concret : combien coûtera réellement le logement après les rénovations et les dépenses de copropriété ? Un appartement dont le prix semble accessible peut demander un budget supplémentaire important. Notre décryptage du marché immobilier des stations de ski face aux risques énergétiques et climatiques permet de comprendre cette double exposition.

Moins de neige, des loyers plus incertains

Le risque climatique se joue sur la durée de détention du bien. Selon Météo-France, dans une France réchauffée de 2,7 °C à l’horizon 2050, la durée de présence de neige au sol pourrait diminuer d’environ deux mois sur la plupart des massifs à moyenne et basse altitude, par rapport à la période 1976-2005.

Pour un propriétaire qui compte sur les locations hivernales, des saisons moins enneigées peuvent rendre les recettes plus incertaines, alors que les charges restent à payer. La Cour des comptes alertait déjà, en février 2024, sur la fragilité du modèle économique des stations et les limites de l’adaptation par la neige de culture.

L’exposition varie selon les destinations : altitude, dépendance au ski et capacité à faire venir des visiteurs toute l’année comptent dans l’analyse. Le recul de l’enneigement ne permet donc pas, à lui seul, de prévoir l’évolution du prix d’un appartement. L’activité estivale mérite notamment d’être examinée, comme l’explique notre article sur les critères d’un investissement locatif en montagne et le développement des stations quatre saisons.

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La revente et les charges inquiètent aussi les acheteurs

Dans l’enquête Bricks.co, 29 % des répondants désignent la baisse de valeur du logement liée au manque de neige comme le principal risque financier d’un achat en station. Viennent ensuite l’augmentation des charges et des travaux de rénovation énergétique, citée par 22 %, la difficulté à revendre, par 19 %, et la difficulté à louer suffisamment pour rentabiliser le logement, par 18 %. Seuls 3 % ne voient aucun risque financier particulier.

Ces réponses décrivent des craintes, et non des pertes mesurées. Elles montrent cependant que les interrogations dépassent le seul plaisir de skier. À la question du manque de neige, 13 % des sondés déclarent qu’ils renonceraient à acheter et 19 % qu’ils pourraient renoncer sauf si la station propose suffisamment d’activités toute l’année. À l’inverse, 21 % maintiendraient leur projet à condition de choisir une station de haute altitude et 10 % ne changeraient pas leur décision.

L’attractivité hors ski apparaît ainsi comme un critère d’achat à part entière. Elle doit être appréciée à partir de l’activité réelle de la destination, au même titre que son enneigement.

Les cinq questions à poser avant de signer

Avant de faire une offre, cinq points méritent des réponses précises : combien de semaines le logement peut-il réellement être loué ? La station dispose-t-elle d’une activité crédible en dehors du ski ? Quels travaux sont prévus dans la copropriété ? Quelle est la performance énergétique de l’appartement ? Et quelles seraient les possibilités de revente si l’enneigement ou la fréquentation évoluaient durablement ?

Le guide pour comprendre le DPE et ses conséquences pour les propriétaires aide notamment à lire le diagnostic avant de s’engager. Le budget doit ensuite rapprocher les recettes locatives envisageables des charges et des travaux à financer, sans compter uniquement sur les meilleures semaines de l’hiver.

« Acheter un appartement au ski, ce n’est pas seulement miser sur la pierre : c’est aussi miser sur l’enneigement, la santé financière d’une station et sa capacité à attirer des visiteurs toute l’année. Une belle carte postale ne constitue pas, à elle seule, une stratégie d’investissement », souligne Cédric O’Neill, fondateur de Bricks.co.

Pour l’acquéreur comme pour le professionnel qui l’accompagne, la question décisive est donc celle du budget dans la durée : le logement reste-t-il financièrement supportable avec moins de locations que prévu et des travaux à payer ?

Source : Enquête Bricks.co menée en ligne du 2 au 10 novembre 2026 auprès de 3 122 personnes de 18 ans et plus résidant en France, métropole et DROM, issues du panel BuzzPress France. Par MySweetImmo

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