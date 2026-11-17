Jean-Maxime Jouis prendra la présidence des activités de promotion de BNP Paribas Real Estate le 1er janvier 2027. Thierry Laroue-Pont accompagnera la transition jusqu’à l’été.

À compter du 1er janvier 2027, Jean-Maxime Jouis, CEO de BNP Paribas Real Estate, prendra la Présidence des activités de Promotion. Thierry Laroue-Pont, jusqu’ici Président de BNP Paribas Immobilier Promotion et Executive Chairman de BNP Paribas Real Estate, accompagnera l’entreprise, à compter de cette date jusqu’à l’été 2027, en qualité de Senior Advisor.

« Dans l’environnement de marché particulièrement exigeant de ces dernières années, Thierry a accompagné, entre autres, la transformation des activités de Promotion en mobilisant son expérience pointue de notre industrie et de ses acteurs. En pilotant notamment la gestion du portefeuille d’opérations existantes et la réorganisation du métier, son action a contribué à poser les bases d’un modèle renouvelé, sur lequel BNP Paribas Real Estate appuie sa feuille de route stratégique et ses ambitions de développement », indique Jean-Maxime Jouis.

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Développer le logement et diversifier les activités tertiaires

La stratégie de Promotion immobilière, présentée en début d’année 2026, repose sur deux priorités complémentaires : accroître la production de logements à l’échelle nationale, et poursuivre et diversifier le développement des activités tertiaires afin d’accompagner les grands investisseurs et utilisateurs dans leurs projets, en France comme à l’international.

Dans le résidentiel, BNP Paribas Real Estate entend renforcer son ancrage régional et développer une production plus diversifiée, notamment dans le logement abordable et les résidences étudiantes, avec des opérations plus ciblées et adaptées aux besoins des marchés locaux. Concernant le tertiaire, la stratégie vise à poursuivre une approche sélective des projets tout en diversifiant les typologies d’actifs, notamment vers l’hôtellerie, la reconversion d’actifs obsolètes vers de nouveaux usages et le développement d’opérations clés en main pré-sécurisées.

« Ces dernières années ont profondément marqué l’immobilier en général et la promotion en particulier. Je suis convaincu qu’avec les orientations de notre plan de développement, la capacité d’adaptation dont font preuve nos équipes de Promotion et notre gouvernance renouvelée, nous sommes en ordre de marche pour renouer avec une croissance durable. C’est une nouvelle étape pour cette ligne de métier et pour BNP Paribas Real Estate, et je suis ravi de l’accompagner aux côtés de Jean-Maxime », ajoute Thierry Laroue-Pont.

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