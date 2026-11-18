Les achats immobiliers des étrangers non-résidents progressent de 13 % dans le Nord, alors qu’ils reculent de 6 % en France. Avec 377 acquisitions en un an et un prix médian de 190 800 €, le département se distingue par des maisons majoritaires et des surfaces plus grandes.

Le Nord se distingue sur le marché immobilier des acheteurs étrangers. Entre juillet 2025 et juin 2026, les acquéreurs de nationalité étrangère qui ne résident pas en France y ont acheté 377 biens, pour un montant total de 78 millions d’euros. Le nombre de leurs acquisitions augmente de 13 % par rapport aux douze mois précédents, selon les données des notaires analysées par Green-Acres.

Cette progression va à rebours de la tendance nationale : sur la même période, les achats de cette clientèle diminuent de 6 % en France. Le département se hisse ainsi au huitième rang des destinations françaises en nombre d’acquisitions.

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Des maisons et un prix médian sous les 200 000 €

Dans le Nord, les étrangers non-résidents achètent principalement des maisons : elles représentent 73 % de leurs acquisitions. La surface habitable médiane des biens achetés atteint 100 m², pour un prix médian de 190 800 €.

Autrement dit, la moitié des acquisitions se fait à un prix inférieur à 190 800 €, l’autre moitié au-dessus. Ce montant progresse de 13 % sur un an, au même rythme que le nombre d’achats.

« Le Nord fait +13 % quand la France fait −6 % : les acheteurs étrangers ont trouvé dans le Nord ce qu’ils ne trouvent plus ailleurs, une maison de 100 m² à moins de 200 000 €», souligne Benoît Galy, fondateur et PDG de Green-Acres.

Les budgets accessibles constituent l’un des traits du marché départemental. Dans un autre classement, portant sur l’ensemble des acquéreurs, Denain et Maubeuge figurent notamment parmi les villes où les maisons se vendent à moins de 1 100 €/m². Ces repères permettent de mesurer les écarts de prix entre les communes.

Davantage de surface pour un budget moins élevé

La comparaison avec les achats des étrangers non-résidents dans l’ensemble de la France hors Île-de-France fait ressortir l’écart de budget. Dans le Nord, cette clientèle achète des logements plus grands, à un prix médian inférieur.

Indicateur Nord France hors Île-de-France Prix médian d’acquisition 190 800 € 236 000 € Surface habitable médiane 100 m² 92 m² Prix médian au mètre carré 1 880 € 2 690 €

Source : données notariales présentées par Green-Acres, achats des étrangers non-résidents entre juillet 2025 et juin 2026.

Le prix médian d’acquisition est ainsi 45 200 € plus bas dans le Nord, tandis que la surface médiane est supérieure de 8 m². Au mètre carré, l’écart atteint 810 €.

Ces chiffres décrivent les biens effectivement achetés dans chaque territoire. Pour un candidat à l’achat, ils donnent des repères à compléter avec l’emplacement, l’état du logement, le terrain et les travaux éventuels.

Le budget ne résume d’ailleurs pas toutes les motivations de la clientèle internationale. Notre décryptage sur l’art de vivre recherché par les acheteurs étrangers en France détaille aussi la place du cadre de vie dans leurs projets.

Le Nord, huitième département pour les achats étrangers

Avec 377 acquisitions, le Nord se situe juste derrière les Pyrénées-Orientales, qui en comptent 381, et devant l’Aude, à 351. Les Alpes-Maritimes restent largement en tête, avec 2 007 achats, devant Paris et la Haute-Savoie.

Parmi les douze premiers départements du classement, le Nord et Paris sont les seuls à enregistrer une progression du nombre d’acquisitions de cette clientèle.

Rang Département Nombre d’achats Évolution sur un an 1 Alpes-Maritimes 2 007 −5 % 2 Paris 955 +11 % 3 Haute-Savoie 857 −9 % 4 Var 771 −2 % 5 Hérault 481 −4 % 6 Dordogne 399 −10 % 7 Pyrénées-Orientales 381 −18 % 8 Nord 377 +13 % 9 Aude 351 −6 % 10 ex æquo Charente 260 −6 % 10 ex æquo Vaucluse 260 −12 % 12 Savoie 247 −19 %

Source : Notaires de France, bases PERVAL et BIEN, juillet 2025 à juin 2026 comparés à juillet 2024 à juin 2025.

Pour les vendeurs et les agences du Nord, ces résultats invitent à regarder précisément les demandes de cette clientèle : type de maison, surface, budget et usage prévu du logement. Une présentation claire du bien et de son environnement permet de répondre à ces attentes.

Les projets internationaux dépendent aussi de la confiance des candidats. Notre article sur l’influence de la situation politique sur les projets immobiliers des étrangers complète cette lecture en donnant la parole aux visiteurs interrogés par Green-Acres.

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