Agents immobiliers : MeilleursBiens lance un connecteur MCP pour piloter Neo depuis ChatGPT ou Claude

« Par quoi je commence aujourd’hui ? » MeilleursBiens veut permettre aux agents immobiliers de poser directement la question à ChatGPT ou Claude. Son nouveau connecteur MCP relie ces assistants à Neo pour retrouver les priorités et préparer les tâches, sous le contrôle du professionnel.

MeilleursBiens dote Neo d’un connecteur MCP permettant aux agents immobiliers de consulter leurs dossiers, préparer leurs relances et demander une estimation depuis un assistant IA. Chaque envoi ou modification reste soumis à leur validation.

Quels clients rappeler ? Quels mandats arrivent à expiration ? Quelles signatures sont encore en attente ? Avec la nouvelle connexion de Neo aux assistants d’intelligence artificielle, MeilleursBiens entend permettre aux agents immobiliers de retrouver leurs priorités en posant une seule question : « Par quoi je commence aujourd’hui ? »

Annoncée le 26 octobre, cette évolution permet d’interroger le logiciel métier à l’écrit ou à la voix, depuis Claude, ChatGPT, Mistral ou tout assistant compatible avec le standard MCP. Derrière ce sigle technique, le principe est simple : une passerelle relie l’assistant IA aux dossiers et aux fonctions de Neo.

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Des dossiers accessibles en une phrase

L’agent peut ainsi demander l’estimation d’une maison de 110 m² à Perpignan et son rapport PDF, préparer la relance d’un vendeur pour la signature d’un mandat ou vérifier si une annonce est en ligne sur Leboncoin. Le suivi de la diffusion est accessible portail par portail. Au total, MeilleursBiens annonce 32 outils pilotables en langage courant, couvrant les demandes entrantes, les clients, les estimations, les mandats, les annonces et leur diffusion.

Le réseau poursuit ainsi l’évolution de Neo, lancé avec ChatGPT embarqué pour rédiger les annonces. Selon MeilleursBiens, sa plateforme développée en interne réunit déjà l’estimation en moins d’une minute, la rédaction d’annonces par IA, la signature électronique des mandats et la multidiffusion sur plus de 150 sites. Elle propose aussi du home staging virtuel, pour simuler l’aménagement d’un bien.

Avec le connecteur, la promesse est de rendre ces fonctions accessibles depuis l’assistant que le professionnel utilise déjà, y compris en mobilité. L’enjeu : réduire le temps passé à chercher une information ou à préparer un document pour en consacrer davantage aux clients et au terrain.

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L’IA prépare, l’agent garde la main

La connexion au logiciel ne signifie pas que l’assistant peut agir sans contrôle. MeilleursBiens précise qu’aucune relance, fiche de visite ou modification n’est envoyée ni enregistrée sans l’accord du professionnel, après présentation d’un aperçu. Le réseau indique également que l’IA n’accède qu’aux données de l’agent et que celui-ci peut couper l’accès à tout moment en supprimant le jeton de connexion, c’est-à-dire la clé autorisant cet accès.

« Avec le connecteur MCP, leur logiciel devient un assistant qui connaît leurs dossiers et leur répond en langage naturel. L’IA prépare, l’agent décide : c’est notre conception d’une technologie au service d’un métier de confiance », déclare Michael Benchabat, fondateur de MeilleursBiens.

MeilleursBiens est un réseau qui réunit 405 mandataires immobiliers. Le réseau fonctionne avec un abonnement mensuel fixe permettant à ses agents de conserver, selon ses indications, 100 % de leurs commissions dès le premier jour.

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