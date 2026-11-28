Deux salaires, deux CDI… et pourtant ! Avec 4 350 euros nets par mois, un couple de professeurs des écoles ne peut acheter 75 m² que dans trois grandes villes sur dix. Combien faut-il gagner dans votre ville ?

Près de 12 000 euros nets par mois à Paris, 6 400 euros à Nice, 4 400 euros à Marseille… Selon une simulation de SeLoger, même avec deux salaires, devenir propriétaire d’un appartement familial reste hors de portée de nombreux ménages.

Entre la remontée des taux de crédit, les difficultés du marché du neuf et la pénurie de logements à louer, une question demeure pour les ménages : combien faut-il gagner pour devenir propriétaire ? Pour mesurer le pouvoir d’achat immobilier, SeLoger met en regard les revenus nets d’un foyer et le coût d’un appartement familial de 75 m², avec un apport de 10 %. Les résultats, dévoilés le 24 novembre, montrent combien l’accès à la propriété reste difficile, même pour les couples disposant de deux emplois stables.

Newsletter MySweetimmo

À Paris, il faut gagner près de 12 000 euros nets par mois

Dans la capitale, un ménage doit disposer de près de 12 000 euros de revenus nets mensuels pour acheter un appartement de 75 m², selon SeLoger. La simulation prévoit également un apport personnel de près de 78 000 euros et une mensualité de crédit supérieure à 4 160 euros pendant vingt ans, hors assurance emprunteur. Pour un couple disposant de revenus équivalents, cela représente un salaire net mensuel d’environ 6 000 euros par personne. Même avec deux CDI et une épargne déjà constituée, ce type de logement reste inaccessible à de nombreux actifs. Le budget nécessaire varie toutefois en fonction des prix immobiliers dans les différents arrondissements parisiens.

À lire aussi Copropriété : Pourquoi la rénovation énergétique peut coûter moins cher que l’entretien de votre immeuble

Quel salaire pour acheter 75 m² à Nice, Lyon, Bordeaux ou Nantes ?

Hors Paris, il faut gagner en moyenne 4 500 euros nets par mois pour acheter un appartement de 75 m², selon SeLoger. Cette moyenne masque de fortes disparités : à Nice, le revenu nécessaire atteint 6 400 euros par mois, contre un peu plus de 4 100 euros à Nantes.

Pouvoir d’achat immobilier Quel revenu pour acheter 75 m² ? Revenu net mensuel du foyer, avec 10 % d’apport Paris 12 000 € Nice 6 400 € Lyon 5 850 € Bordeaux 5 500 € Rennes 4 900 € Marseille 4 400 € Toulouse 4 400 € Nantes + de 4 100 € Revenus nets mensuels du foyer avant impôt, avec un apport de 10 %. Source : SeLoger, novembre 2026. Montants arrondis.

En 2016, un revenu mensuel d’environ 2 620 euros permettait d’envisager l’achat d’un appartement de 75 m² à Rennes. Dix ans plus tard, il faut disposer de près de 4 900 euros, soit une augmentation de 86 %. Cette évolution illustre les arbitrages auxquels sont confrontés les acquéreurs : renoncer à une chambre supplémentaire, s’éloigner des centres-villes ou accepter des temps de transport plus longs.

À lire aussi Immobilier : Le groupe Giboire nomme Laëtitia Rousseau directrice administrative et financière

Un couple de professeurs des écoles ne peut acheter que dans trois villes sur dix

Avec 4 350 euros nets par mois à deux, un couple de professeurs des écoles ne peut acquérir un appartement de 75 m² que dans trois des dix grandes villes étudiées par SeLoger : Montpellier, Lille et Nantes. Dans les autres métropoles, ces ménages doivent, selon leur situation, augmenter leur apport, réduire la superficie recherchée ou élargir leur périmètre géographique. Pour obtenir un crédit immobilier, la règle des 35 % de taux d’effort constitue également une contrainte.

Méthodologie : simulation SeLoger portant sur l’achat d’un appartement de 75 m², avec un apport personnel de 10 %. Les revenus correspondent aux revenus nets avant impôt de l’ensemble du foyer. Les prix et les revenus nécessaires sont arrondis.

Source : Alerte presse SeLoger du 24 novembre 2026.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements