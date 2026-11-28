Immobilier : Combien faut-il gagner pour acheter un appartement de 75 m² dans les grandes villes ?
Deux salaires, deux CDI… et pourtant ! Avec 4 350 euros nets par mois, un couple de professeurs des écoles ne peut acheter 75 m² que dans trois grandes villes sur dix. Combien faut-il gagner dans votre ville ?
- À Paris, un foyer doit gagner près de 12 000 euros nets par mois et disposer d’un apport de près de 78 000 euros pour acheter 75 m², selon SeLoger.
- Avec 4 350 euros nets mensuels, un couple de professeurs des écoles peut acheter cette superficie dans seulement trois des dix villes étudiées.
- À Rennes, le revenu nécessaire pour acheter 75 m² a augmenté de 86 % depuis 2016.
Près de 12 000 euros nets par mois à Paris, 6 400 euros à Nice, 4 400 euros à Marseille… Selon une simulation de SeLoger, même avec deux salaires, devenir propriétaire d’un appartement familial reste hors de portée de nombreux ménages.
Entre la remontée des taux de crédit, les difficultés du marché du neuf et la pénurie de logements à louer, une question demeure pour les ménages : combien faut-il gagner pour devenir propriétaire ? Pour mesurer le pouvoir d’achat immobilier, SeLoger met en regard les revenus nets d’un foyer et le coût d’un appartement familial de 75 m², avec un apport de 10 %. Les résultats, dévoilés le 24 novembre, montrent combien l’accès à la propriété reste difficile, même pour les couples disposant de deux emplois stables.
À Paris, il faut gagner près de 12 000 euros nets par mois
Dans la capitale, un ménage doit disposer de près de 12 000 euros de revenus nets mensuels pour acheter un appartement de 75 m², selon SeLoger. La simulation prévoit également un apport personnel de près de 78 000 euros et une mensualité de crédit supérieure à 4 160 euros pendant vingt ans, hors assurance emprunteur. Pour un couple disposant de revenus équivalents, cela représente un salaire net mensuel d’environ 6 000 euros par personne. Même avec deux CDI et une épargne déjà constituée, ce type de logement reste inaccessible à de nombreux actifs. Le budget nécessaire varie toutefois en fonction des prix immobiliers dans les différents arrondissements parisiens.
Quel salaire pour acheter 75 m² à Nice, Lyon, Bordeaux ou Nantes ?
Hors Paris, il faut gagner en moyenne 4 500 euros nets par mois pour acheter un appartement de 75 m², selon SeLoger. Cette moyenne masque de fortes disparités : à Nice, le revenu nécessaire atteint 6 400 euros par mois, contre un peu plus de 4 100 euros à Nantes.
En 2016, un revenu mensuel d’environ 2 620 euros permettait d’envisager l’achat d’un appartement de 75 m² à Rennes. Dix ans plus tard, il faut disposer de près de 4 900 euros, soit une augmentation de 86 %. Cette évolution illustre les arbitrages auxquels sont confrontés les acquéreurs : renoncer à une chambre supplémentaire, s’éloigner des centres-villes ou accepter des temps de transport plus longs.
Un couple de professeurs des écoles ne peut acheter que dans trois villes sur dix
Avec 4 350 euros nets par mois à deux, un couple de professeurs des écoles ne peut acquérir un appartement de 75 m² que dans trois des dix grandes villes étudiées par SeLoger : Montpellier, Lille et Nantes. Dans les autres métropoles, ces ménages doivent, selon leur situation, augmenter leur apport, réduire la superficie recherchée ou élargir leur périmètre géographique. Pour obtenir un crédit immobilier, la règle des 35 % de taux d’effort constitue également une contrainte.
Méthodologie : simulation SeLoger portant sur l’achat d’un appartement de 75 m², avec un apport personnel de 10 %. Les revenus correspondent aux revenus nets avant impôt de l’ensemble du foyer. Les prix et les revenus nécessaires sont arrondis.Source : Alerte presse SeLoger du 24 novembre 2026.