160 € par mois pour entretenir son immeuble, 120 € pour le rénover et améliorer sa performance énergétique : dans une simulation portant sur 435 logements parisiens, les aides financières changent la donne.

Dans une copropriété parisienne de 435 logements, engager une rénovation énergétique plutôt que de simples travaux d’entretien permettrait de réduire de 1 800 euros le reste à charge par appartement et de 40 euros la mensualité estimée sur 15 ans. Une simulation de Dorêka montre comment les aides financières peuvent changer la donne.

Au moment de voter des travaux en assemblée générale, les copropriétaires peuvent être tentés de privilégier les interventions les moins coûteuses. Mais le montant du devis ne dit pas tout. Une fois les aides financières déduites, un programme de rénovation énergétique plus ambitieux peut se révéler moins onéreux qu’un programme d’entretien. C’est ce que montre une simulation dévoilée le 19 novembre 2026 par Dorêka, opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage agréé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), sur une copropriété parisienne des années 1960, classée E/F au diagnostic de performance énergétique (DPE).

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Travaux en copropriété : trois scénarios passés au crible

Pour cet ensemble de 435 logements, Dorêka a comparé trois programmes de travaux. Le premier, dit d’entretien, comprend notamment un ravalement simple, une réfection de l’étanchéité avec isolation, l’isolation du plancher bas, une amélioration de la ventilation et l’installation de radiateurs à inertie.

Le deuxième, visant un gain énergétique supérieur à 35 %, prévoit notamment un ravalement avec isolation thermique par l’extérieur. Le troisième, encore plus ambitieux, vise un gain énergétique supérieur à 50 % et intègre également le remplacement de 75 % des menuiseries privatives.

Entretien Rénovation énergétique Rénovation renforcée Gain énergétique visé Non précisé Plus de 35 % Plus de 50 % DPE après travaux D C/D B/C Reste à charge par appartement après aides collectives 21 400 € 19 600 € 24 700 € Mensualité estimée sur 15 ans 160 € 120 € 140 € Source : simulation Dorêka, novembre 2026.

Résultat : le deuxième scénario laisse 1 800 euros de moins à financer par appartement que le programme d’entretien, pour une meilleure performance énergétique. Même le scénario le plus ambitieux, malgré un reste à charge supérieur, affiche une mensualité inférieure à celle du programme d’entretien, selon la simulation de Dorêka, qui ne détaille toutefois pas les conditions de financement retenues.

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« Un programme de rénovation ambitieux n’est pas forcément plus coûteux qu’un simple entretien une fois les aides déduites. Dans cette copropriété, le scénario à plus de 35 % de gain laisse un reste à charge de 19 600 euros par appartement, contre 21 400 euros pour l’entretien. C’est tout l’enjeu de l’accompagnement avant le vote : présenter ensemble les travaux, les aides et la mensualité estimée, afin que chaque copropriétaire puisse comparer les options et faire un choix éclairé avant l’assemblée générale », explique Baptiste Garcia-Rundstadler, cofondateur de Dorêka.

Cette simulation ne signifie pas que rénover coûte systématiquement moins cher qu’entretenir. Elle montre en revanche l’intérêt de comparer plusieurs programmes de travaux en tenant compte des aides nationales et locales mobilisables, du reste à charge et des possibilités de financement.

À ces considérations financières s’ajoutent les bénéfices attendus de la rénovation : réduction des dépenses énergétiques, amélioration de la qualité de l’air intérieur et du confort en été. Pour les propriétaires bailleurs, l’amélioration du DPE peut également contribuer à préserver la valeur et l’attractivité locative de leur bien. Lorsqu’un ravalement de façade ou une réfection de toiture s’impose, c’est donc l’occasion d’étudier l’intérêt d’une rénovation énergétique plus globale. Selon une autre simulation, certains travaux privatifs peuvent aussi permettre de sortir du statut de passoire thermique.

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Travaux en copropriété : pourquoi préparer dès maintenant les votes de 2027

Audit technique, estimation du coût des travaux, recherche de financements, mobilisation des aides et information des copropriétaires : selon Dorêka, la préparation d’un projet de rénovation énergétique nécessite entre 12 et 18 mois. Les copropriétés qui envisagent de soumettre un programme de travaux au vote de leur assemblée générale fin 2027 ont donc intérêt à engager dès maintenant les études techniques et financières.

« La confiance et la compréhension du projet, de ses avantages et de ses coûts réels par chaque copropriétaire se construisent pendant la période de préparation, qui prend entre 12 et 18 mois. La plupart des assemblées générales se tiennent au cours du quatrième trimestre, c’est donc dès aujourd’hui qu’il faut commencer l’analyse technique et financière pour aboutir en 2027 à la décision qui lancera les travaux », précise Baptiste Garcia-Rundstadler.

Aux côtés du syndic, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) peut jouer un rôle déterminant dans la préparation de cette décision collective. L’accompagnement fait d’ailleurs partie des enjeux abordés dans notre tribune sur les attentes des copropriétaires en matière de rénovation.

« Le vote d’une rénovation globale suppose que les copropriétaires comprennent les travaux proposés, les aides mobilisables et ce qu’il restera à financer. L’AMO met ces éléments en perspective, compare les scénarios et aide chacun à mesurer les conséquences du projet. Cet accompagnement n’est plus une option : sans cette réassurance des copropriétaires, pas d’adhésion au projet et pas de vote. L’AMO technique et financier est devenu, au côté du syndic, la condition de la réussite de la mutation environnementale des immeubles collectifs », estime Henry Buzy-Cazaux, président fondateur de l’Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil national de l’habitat.

Source : Communiqué Dorêka du 19 novembre 2026

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