Agent immobilier : Face au coût des annonces, Jinka lance la diffusion gratuite
Face au coût de diffusion des annonces, Jinka lance Jinka Free. Les agences immobilières peuvent référencer gratuitement leurs biens, avec des contacts location illimités et deux contacts vente par mois, sans engagement.
- Jinka lance Jinka Free, une formule sans engagement permettant aux agences immobilières de référencer gratuitement leurs annonces et de les mettre à jour en temps réel.
- L’offre Jinka Free comprend des contacts location illimités et deux contacts vente par mois. La certification des annonces, la republication et le tableau de pilotage restent réservés aux offres payantes.
- Selon Jinka, diffuser ses annonces sur les deux principaux portails revient à environ 890 € HT par vente, en rapportant le budget annuel estimé à une moyenne de 14 ventes par agence.
- Les abonnements payants de Jinka intègrent désormais des demandes d’estimation de propriétaires, qui choisissent leur professionnel parmi trois partenaires proches de leur logement.
Diffuser ses annonces sans abonnement : c’est la possibilité qu’ouvre Jinka aux agences immobilières avec sa nouvelle formule Free. Cette nouvelle offre permet de conserver une présence sur la plateforme qui revendique 4 millions d’utilisateurs. Elle complète les formules payantes, avec un périmètre précis : les contacts sont illimités pour la location et limités à deux par mois pour la vente.
Jinka Free : ce que comprend l’offre gratuite
Les agences immobilières peuvent référencer leurs annonces sur Jinka et les actualiser en temps réel, sans engagement. La formule vise à leur donner un accès gratuit à la plateforme, tout en maintenant une distinction entre la diffusion des biens et les services associés.
Pour une agence qui fait de la location, les contacts sont inclus sans limite de nombre. Pour la transaction, Free comprend deux contacts par mois. Plusieurs outils restent accessibles uniquement avec un abonnement payant : la certification des annonces, la renotification — qui permet d’alerter de nouveau les utilisateurs —, la republication et le tableau de pilotage.
|Service
|Offre Jinka Free
|Référencement des annonces
|Gratuit
|Mise à jour des annonces en temps réel
|Incluse
|Contacts location
|Illimités
|Contacts vente
|Deux par mois
|Certification, renotification et republication
|Réservées aux offres payantes
|Tableau de pilotage
|Réservé aux offres payantes
Source : Jinka, offre annoncée le 3 novembre 2026.
« L’offre Free traduit en produit notre ADN et notre engagement au quotidien, en permettant désormais à chaque professionnel de bénéficier d’une visibilité gratuite pour ses biens auprès de nos 4 millions d’utilisateurs », souligne Timothée Duriez, directeur de Jinka Pro.
Jinka, qui revendique plus de 4 000 partenaires professionnels, propose ainsi une formule supplémentaire aux agences qui souhaitent diversifier leur diffusion ou ajuster leurs dépenses. Pour apprécier son intérêt, les professionnels pourront regarder les demandes reçues, leur pertinence et les rendez-vous obtenus.
Une offre lancée sur fond de dépenses de visibilité
Avec Free, Jinka entend répondre au poids des abonnements aux portails dans les charges des agences immobilières. La plateforme estime qu’une agence consacre entre 10 000 et 15 000 € HT par an aux deux portails dominants, à partir de données tarifaires sectorielles pour 2025 et 2026.
Rapporté à une activité moyenne d’environ 14 ventes par agence et par an, ce budget conduit Jinka à estimer le coût de diffusion à 890 € HT par vente environ. À l’échelle des quelque 30 000 agences retenues dans son calcul, la dépense représenterait entre 300 et 450 millions d’euros par an.
Ce montant correspond à des dépenses de diffusion réparties entre les ventes réalisées. Selon Jinka, elles représenteraient environ 7,4 % des honoraires moyens hors taxes. L’effet d’une réduction de ces charges sur les honoraires dépend ensuite des choix commerciaux de chaque agence.
« Parce que pour nous, le référencement est un droit, et non un péage », précise Marc Lebel, directeur général et fondateur de Jinka.
La formule gratuite s’inscrit dans une évolution plus large des moyens de trouver des clients. Aux portails s’ajoutent notamment de nouveaux parcours de recherche, comme la consultation d’annonces immobilières dans ChatGPT proposée par Omny. Pour les agences, l’enjeu consiste à comparer les dépenses engagées avec les contacts et les projets réellement accompagnés.
Des demandes d’estimation dans les formules payantes
En parallèle du référencement gratuit, Jinka enrichit ses abonnements payants avec des demandes d’estimation de propriétaires. Le service s’adresse notamment aux utilisateurs qui doivent vendre leur logement avant d’en acheter un autre.
Le particulier renseigne l’adresse de son bien dans l’application pour obtenir une première estimation automatique. Il choisit ensuite un professionnel parmi trois partenaires situés à proximité, afin d’affiner cette valeur.
Le propriétaire peut également préciser son calendrier : une vente d’ici trois mois, entre trois et six mois, ou plus tard. Ces informations donnent au professionnel un premier aperçu du projet avant l’échange. Le parcours rejoint les principes d’un formulaire d’estimation conçu pour recueillir des demandes de vendeurs intéressés.
« Faire converger l’expert immobilier et le porteur de projet s’inscrit dans le prolongement direct de notre mission : simplifier et fluidifier le parcours utilisateur», ajoute Marc Lebel.
La démarche intervient aussi dans un nouveau cadre de prospection. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs nécessite un consentement préalable, sauf exceptions réglementaires. Pour une agence, recevoir un contact vendeur implique donc de vérifier les conditions permettant de l’appeler.
Jinka développe ainsi deux services complémentaires : la diffusion gratuite des annonces avec Free, et la réception de demandes d’estimation dans les formules payantes. Le choix de l’agence dépendra de son activité, du nombre de contacts recherché et des outils dont elle a besoin pour les suivre.