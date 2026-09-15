Immobilier Provence : L’IA change le rapport de force entre vendeurs et acheteurs

Prix de vente, DPE, factures, risques naturels… En Provence et dans le pays d’Uzès, les données pèsent désormais sur l’estimation des biens et la négociation entre vendeurs et acheteurs.

En immobilier provençal, le coup de cœur ne suffit plus. Avant de s’engager, les acheteurs examinent le prix des ventes voisines, la performance énergétique du logement, ses charges et les caractéristiques du terrain. Les vendeurs utilisent les mêmes informations pour préparer l’estimation de leur bien.

En Provence et dans le pays d’Uzès, ce nouvel accès aux données transforme la discussion sur le prix. L’émotion reste présente, mais elle s’accompagne désormais d’une analyse financière et technique.

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Les acheteurs arrivent avec les prix et les diagnostics

La base DVF permet aux particuliers de consulter les montants enregistrés lors des transactions immobilières. Elle leur donne des points de comparaison avant une visite ou une négociation. MySweetImmo explique comment utiliser l’explorateur DVF pour connaître les ventes réalisées.

Les acheteurs s’intéressent également au DPE, aux factures d’électricité, aux coûts d’entretien et aux taxes locales. Autant d’éléments susceptibles de modifier le budget réel de l’acquisition.

« Les acquéreurs arrivent avec un vrai bagage d’informations», souligne Céline Pourrot, directrice de l’agence Janssens Immobilier de Saint-Rémy-de-Provence.

Le DPE prend une place particulière dans cette analyse. Une mauvaise performance énergétique peut annoncer des dépenses supplémentaires et alimenter la négociation. La réforme du DPE entrée en vigueur en 2026 a également modifié le classement de certains logements.

À Uzès, le prix baisse de 365 000 euros

Les données peuvent peser lourd lorsqu’elles font apparaître une contrainte technique. Janssens Immobilier cite le cas d’une propriété située à Uzès et proposée à 1 150 000 euros.

L’acquéreur a croisé plusieurs informations à l’aide de l’intelligence artificielle et relevé la présence de nappes phréatiques sous le terrain. Le risque potentiel soulevé a conduit à ramener le prix à 785 000 euros, soit 365 000 euros de moins.

« Cette information factuelle a permis d’ajuster le prix de 1 150 000 € à 785 000 €», souligne Myriem de Poncins, directrice de l’agence Janssens Immobilier d’Uzès.

Un tel écart reste exceptionnel. D’après l’agence, la différence entre le prix affiché et le prix signé se situe généralement entre 6 % et 10 % pour les biens nécessitant un réajustement. Elle peut dépasser 20 % à 30 % lorsque l’analyse révèle des travaux ou des contraintes particulières.

Ces niveaux varient fortement selon le bien et le marché local. MySweetImmo a également recensé les villes françaises dans lesquelles les prix se négocient le plus.

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Les vendeurs utilisent aussi l’IA

Les propriétaires disposent eux aussi de davantage de repères. Avant le rendez-vous d’estimation, certains consultent les statistiques des notaires ou interrogent des outils comme ChatGPT.

« Beaucoup utilisent l’IA ou les statistiques des notaires pour estimer leur propre maison », souligne Céline Pourrot.

Cette préparation facilite la discussion lorsque l’agent présente une fourchette de prix argumentée. Pour le professionnel, il ne suffit plus d’annoncer une valeur : il faut expliquer les ventes de référence, les qualités du bien et les éventuelles contraintes.

L’estimation automatique conserve toutefois un angle mort. Les données disponibles ne mesurent pas toujours la valeur d’une piscine, d’un terrain de tennis, d’une oliveraie centenaire, de matériaux haut de gamme ou d’une vue dégagée sur les Alpilles.

« Notre métier consiste à marier cette donnée en libre accès à l’expertise du terrain», souligne Myriem de Poncins.

L’IA ne signe donc pas la fin du coup de cœur immobilier. Elle fait émerger un « coup de cœur mesuré », dans lequel le charme du bien doit aussi résister à l’examen des chiffres.

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