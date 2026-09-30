Immobilier Vélizy-Villacoublay : Bientôt 363 studios étudiants à côté d’un data center

Altarea lance à Vélizy-Villacoublay une résidence étudiante sociale de 363 studios, voisine d’un centre de données. Quatre commerces compléteront cet ensemble attendu au premier semestre 2028.

Un logement étudiant à côté d’un centre de données : c’est l’association prévue par Altarea à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines.

Le groupe vient de poser la première pierre d’un ensemble réunissant une résidence étudiante sociale, un data center et des commerces, avenue Morane-Saulnier. Les deux bâtiments auront aussi un lien pratique : une partie de la chaleur produite par les serveurs doit servir au chauffage du quartier. La livraison de l’ensemble est prévue au premier semestre 2028.

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363 studios, des espaces communs et des places pour les vélos

La résidence comprendra 363 studios étudiants et deux logements de fonction, soit 365 logements au total. Cogedim, filiale d’Altarea, la construit pour CDC Habitat. L’exploitation sera confiée à Studéfi, filiale de CDC Habitat.

Les étudiants disposeront de plus de 400 m² d’espaces communs : une salle de sport, un espace de travail partagé, une cafétéria et des lieux de détente. S’ajouteront près de 800 m² d’espaces extérieurs privatifs et 380 emplacements pour les vélos. Les loyers et les conditions d’accès aux studios ne sont pas précisés.

Ces logements viendront compléter l’offre destinée aux jeunes, alors que la recherche d’un studio reste difficile dans de nombreuses villes à la rentrée.

Un data center voisin, dont la chaleur sera récupérée

Le centre de données sera implanté dans le quartier d’activités Inovel Parc. Altarea annonce une puissance de 7 MW pour ses équipements informatiques. Ce sera son premier data center en Île-de-France sous la marque NDC. Il doit notamment répondre aux besoins de traitement de données des entreprises et des acteurs publics du territoire.

La proximité des bâtiments permettra de récupérer une partie de la chaleur produite par les serveurs. Altarea prévoit de l’injecter dans le réseau de chauffage de Vélizy ; elle contribuera ainsi au chauffage de la résidence étudiante. Pour refroidir les machines, le groupe utilisera l’air ou un liquide en circuit fermé, sans consommation d’eau pour le refroidissement.

Le développement de ces infrastructures pose aussi des questions de place et d’énergie. MySweetImmo a consacré un article aux besoins immobiliers et énergétiques des data centers.

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Quatre commerces pour compléter le quartier

Quatre commerces sont prévus au rez-de-chaussée. Les bâtiments et leurs abords ont été conçus ensemble : Silvio d’Ascia Architecture et Egis travaillent sur le data center, tandis qu’IF Architectes a dessiné la résidence étudiante. Le projet comprend aussi des espaces végétalisés.

« Infrastructure numérique, logement étudiant et commerces ont été pensés ensemble pour répondre aux besoins de nos clients », souligne Edward Arkwright, Directeur général du groupe Altarea. « Cette résidence étudiante comme ce data center urbain illustrent cette vision d’un développement intégré, où chaque projet répond à un besoin concret tout en s’insérant naturellement dans son environnement», souligne Pascal Thévenot, maire de Vélizy-Villacoublay.

Cette association de plusieurs usages sur un même terrain se retrouve dans d’autres projets urbains mêlant logements et services.

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