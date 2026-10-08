Immobilier : Meilleurtaux lance une offre pour emprunter sans vendre

Meilleurtaux lance une offre pour emprunter de 50 000 à 750 000 euros en donnant son logement ou un placement en garantie, sans le vendre. Voici les taux, les conditions et les modalités de remboursement.

Aider un enfant à acheter, faire des travaux ou payer des droits de succession : un propriétaire peut avoir besoin d’argent sans vouloir vendre son logement. Meilleurtaux lance en octobre une offre de crédit patrimonial pour financer ces projets. Le principe : emprunter en donnant un bien immobilier ou un placement financier en garantie. L’emprunteur reste propriétaire, puis rembourse selon les règles du prêt choisi.

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L’offre de Meilleurtaux réunit trois types de prêts. Chacun répond à des besoins différents.

Le prêt hypothécaire de trésorerie permet d’emprunter en donnant un logement en garantie. Dans cette offre, il s’adresse aux propriétaires de 45 à 75 ans qui souhaitent financer une donation, des droits de succession ou des travaux. Le remboursement se fait chaque mois, comme pour un crédit classique.

Le prêt viager hypothécaire s’adresse aux propriétaires de 60 ans et plus. L’emprunteur reçoit une somme d’argent sans avoir de mensualité à payer. Le capital et les intérêts sont remboursés à la vente du logement ou à la succession. Notre article sur les crédits permettant de garder son logement explique ces différents modes de financement.

Le crédit de trésorerie sur assurance-vie utilise un placement financier comme garantie. Il permet de financer un projet sans retirer l’argent placé au moment de l’emprunt.

« Chaque situation patrimoniale appelle une solution sur mesure, qui dépend du projet, du patrimoine, de l’horizon et de la capacité de remboursement de chacun », souligne Thomas Bostock, directeur des partenariats et du crédit patrimonial chez Meilleurtaux.

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Quels montants, quels taux et quelles conditions ?

Les financements Meilleurstaux vont de 50 000 à 750 000 euros. Le courtier propose des durées pouvant atteindre 25 ans, avec un âge maximal de 95 ans en fin de prêt. Les taux indicatifs sont compris entre 5,5 % et 7 % hors frais. L’assurance emprunteur est facultative et il n’est pas nécessaire de transférer ses comptes dans la banque qui accorde le crédit.

L’offre est proposée par 800 conseillers en France. Elle vise notamment les seniors, pour lesquels l’accès au crédit classique est plus difficile notamment à cause des revenus de retraite souvent plus faibles que les revenus d’activité, des durées d’emprunt limitées par l’âge et une assurance parfois coûteuse ou refusée.

Pour choisir le financement proposé, il faut donc regarder à la fois le montant disponible, les frais et le calendrier de remboursement. Un prêt remboursé chaque mois et un prêt réglé à la succession n’ont pas les mêmes conséquences pour le budget familial. Si le projet consiste à conserver un bien hérité, notre guide détaille les solutions pour payer les droits de succession lorsque l’argent manque.

« Parce qu’un crédit patrimonial engage une famille sur le long terme, il doit toujours reposer sur un véritable diagnostic. », souligne Thomas Bostock, directeur des partenariats et du crédit patrimonial chez Meilleurtaux.

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Pourquoi les propriétaires peuvent-ils avoir besoin d’argent ?

Posséder un logement ne suffit pas à payer une dépense importante. Selon l’étude YouGov pour Meilleurtaux, 50 % des adultes interrogés déclarent ne pas pouvoir financer une telle dépense avec leurs revenus et leur épargne disponible. Cette proportion atteint 61 % chez les 45-54 ans et 55 % chez les 65 ans et plus. Parmi les personnes de 65 ans et plus, 24 % devraient reporter la dépense, voire y renoncer.

Les répondants identifient plusieurs raisons de mobiliser leur patrimoine immobilier sans le vendre : aider leurs enfants ou petits-enfants de leur vivant, pour 25 % ; éviter à leurs héritiers une vente rapide après le décès, pour 24 % ; financer des dépenses de santé ou de perte d’autonomie, également pour 24 %.

La transmission ne se résume donc pas aux impôts. Parmi les enjeux cités, transmettre sans vendre un bien dans l’urgence arrive à 44 %, devant la fiscalité des successions, à 43 %. Permettre aux jeunes générations de profiter plus tôt du patrimoine familial est cité par 42 % des répondants. Ces préoccupations s’inscrivent dans les enjeux de la transmission du patrimoine des baby-boomers.

Des prêts encore peu connus

Selon l’enquête Meilleurstaux, 71 % des adultes interrogés ignorent comment obtenir de l’argent à partir de leur patrimoine sans le vendre. Par ailleurs, 58 % se disent mal informés sur les possibilités de transmettre de leur vivant et 67 % sur les conséquences d’une transmission non préparée.

Le crédit patrimonial reste lui-même peu connu : 73 % des répondants n’en ont jamais entendu parler et seuls 8 % savent exactement de quoi il s’agit. Meilleurtaux chiffre cette méconnaissance à 85 % chez les 65 ans et plus. Les perceptions varient : 34 % y voient un moyen de financer des projets sans vendre, 29 % l’associent à un dernier recours et 25 % à une solution réservée aux personnes en difficulté.

Une fois son fonctionnement expliqué, 51 % des répondants jugent le crédit patrimonial intéressant. Les freins cités sont le manque d’information, à 32 %, le coût du financement, à 31 %, et la crainte de perdre le bien donné en garantie, à 30 %.

Le marché français reste limité. D’après les données réunies par Meilleurtaux, le prêt viager hypothécaire représente environ 100 millions d’euros et 700 à 800 contrats par an, contre un marché britannique évalué à 2,6 milliards de livres sterling. Les prêts hypothécaires de trésorerie représentaient 0,5 % des 146 milliards d’euros de crédits immobiliers distribués en France en 2025.

« La Grande Transmission se prépare dès aujourd’hui», conclut Thomas Vandeville, président-directeur général de Meilleurtaux. Le groupe vise 1 milliard d’euros de crédits patrimoniaux à l’horizon 2030.

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