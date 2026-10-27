Economie : « La France ne manque pas d’atouts. Elle manque de confiance », François Gagnon
Attractivité, entrepreneuriat, innovation : la France conserve des atouts solides. François Gagnon, président d’ERA France et ERA Europe, appelle à retrouver la confiance sans nier les difficultés, notamment dans le logement.
Dette publique, instabilité politique, croissance faible, crise du logement : à écouter le débat public, la France serait engagée dans un déclin inexorable. Ces difficultés sont réelles mais à force de ne regarder que ce qui va mal, nous finissons par oublier ce qui fonctionne. Et les chiffres racontent une histoire plus nuancée.
Une économie qui continue d’attirer et d’entreprendre
Pour la septième année consécutive, la France arrive en tête du classement européen d’EY pour le nombre de projets d’investissements étrangers. Avec 852 projets en 2025*, elle devance le Royaume-Uni et l’Allemagne. Certes, ce nombre a reculé de 17 % en un an, mais cette première place démontre que notre pays conserve une réelle attractivité internationale.
L’envie d’entreprendre reste également forte. En 2025, la France a enregistré près de 1,17 million de créations d’entreprises, un record, dont plus de 300 000 sociétés**. Le niveau élevé des défaillances rappelle les difficultés de nombreuses PME, mais ne doit pas masquer ce dynamisme.
Des atouts reconnus dans le monde entier
Avec 102 millions de visiteurs internationaux et 77,5 milliards d’euros de recettes touristiques en 2025***, la France confirme son statut de première destination touristique mondiale en nombre de visiteurs.
Notre pays conserve également une capacité d’innovation remarquable, illustrée par la présence du CEA, du CNRS et de plusieurs groupes industriels français dans le classement mondial des principaux innovateurs établi par Clarivate.
Ces performances ne règlent pas nos problèmes de compétitivité, mais elles rappellent que la France dispose de ressources économiques, scientifiques et humaines considérables.
Le logement, symbole de nos contradictions
Le secteur immobilier illustre bien ce paradoxe. Après plusieurs années de crise, la construction montre des signes de redressement en 2026, même si les volumes restent insuffisants et que les taux de crédit immobilier sont repartis à la hausse ces derniers mois.
À la tête d’un réseau immobilier présent à l’international, je mesure combien le logement est essentiel à la mobilité, au pouvoir d’achat et à l’attractivité de nos territoires. Nous devons redonner de la visibilité aux acteurs du secteur et faciliter l’accès au logement, sans sous-estimer les difficultés persistantes.
Retrouver la confiance sans nier les difficultés
Le redressement des finances publiques reste un impératif. Avec un déficit de 5,1 % du PIB en 2025 et une dette toujours croissante, la France doit retrouver une trajectoire budgétaire crédible. Mais il serait dangereux de confondre ces déséquilibres avec un déclin général de notre économie. Nos entreprises continuent d’investir, nos chercheurs d’innover et nos entrepreneurs de créer.
Le pessimisme permanent n’est pas sans conséquence : il nourrit la défiance et peut freiner les initiatives dont notre pays a précisément besoin. La France n’a pas besoin d’un optimisme de façade. Elle a besoin de lucidité, de confiance et d’ambition.
Reconnaître nos difficultés est indispensable. Oublier nos forces serait une erreur tout aussi grande.