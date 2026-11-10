Logement : Les propriétaires désavouent la politique d’Emmanuel Macron

Parmi les propriétaires interrogés par PAP, 96 % se disent mécontents ou en colère face au bilan logement d’Emmanuel Macron. Leur priorité pour 2027 : rendre la location plus rentable.

Le bilan logement d’Emmanuel Macron passe mal auprès des propriétaires interrogés par PAP. 96 % des propriétaires se sont déclarés mécontents ou en colère. À quelques mois de la présidentielle, leur demande est claire : rendre la location plus rentable et disposer de règles permettant de se projeter.

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Un mécontentement massif parmi les propriétaires interrogés

Dans le détail, 62 % des propriétaires consultées par PAP se disent mécontents et 34 % en colère face au bilan des deux quinquennats. À l’inverse, seuls 2 % se déclarent satisfaits et aucun ne se dit ravi.

« Les propriétaires sont en colère, et ils ont raison. Depuis des années, on les taxe, on les contraint, on change les règles en cours de route. Et après, on s’étonne qu’il n’y ait plus de logements à louer», souligne Corinne Jolly, présidente de PAP.

La dirigeante met ainsi en cause l’accumulation des contraintes fiscales et réglementaires. Elle défend une politique plus favorable aux bailleurs pour encourager la mise en location.

La rentabilité locative, première attente pour 2027

Pour 47 % des propriétaires interrogés, rendre l’investissement locatif plus rentable doit être la priorité du prochain président. Cette demande arrive devant le rééquilibrage des relations entre bailleurs et locataires, cité en premier par 24 % des répondants. L’accès à la propriété recueille 15 % des réponses et l’augmentation du nombre de logements disponibles, 12 %.

La fiscalité du meublé illustre les enjeux qui préoccupent les investisseurs. Le projet initial de budget pour 2027 prévoit de limiter l’amortissement déductible des loueurs en meublé non professionnels à 2,5 % pour une location classique et 1,5 % pour une location touristique. Ce mécanisme permet de déduire progressivement une partie de la valeur du logement des recettes locatives imposables. Réduire cette déduction pourrait donc augmenter l’impôt des bailleurs concernés.

Ces dispositions restent en discussion. Notre décryptage détaille ce que le projet de budget 2027 changerait pour les propriétaires de logements meublés.

PAP estime également que le dispositif Jeanbrun ne répond pas suffisamment aux attentes des investisseurs. Cet avantage fiscal impose des contreparties, notamment des loyers plafonnés et des conditions de ressources pour les locataires. Pour un propriétaire, l’intérêt d’un investissement dépend donc de l’ensemble du projet : prix d’achat, loyers, charges, travaux, financement et fiscalité.

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Le DPE et les changements de règles au cœur des préoccupations

Au-delà de la rentabilité, les propriétaires doivent anticiper les obligations liées à leur logement. Le diagnostic de performance énergétique occupe une place importante dans cette réflexion. En France métropolitaine, les logements classés G sont concernés par les restrictions de location depuis 2025, lors de la signature, du renouvellement ou de la reconduction du bail. Les logements classés F suivront en 2028.

Le calcul du DPE évoluera de nouveau au 1er janvier 2027. Le coefficient appliqué à l’électricité passera de 1,9 à 1,7, ce qui pourra améliorer l’étiquette de certains logements chauffés à l’électricité. Cette modification du classement ne changera toutefois ni leur consommation réelle ni leur isolation. Pour comprendre les conséquences sur un bien, notre article explique les effets du nouveau calcul du DPE sur les logements classés F ou G.

Pour les bailleurs, ces échéances ont des conséquences concrètes : vérifier le classement du logement, évaluer les travaux nécessaires et prévoir leur financement avant une nouvelle mise en location.

Peu d’espoir dans la présidentielle de 2027

Le changement de président suscite peu d’optimisme parmi les propriétaires consultés. 81 % doutent que l’élection de 2027 améliore la situation du logement, dont 19 % qui se disent très pessimistes. Seuls 18 % conservent un peu d’espoir, selon PAP.

« Les propriétaires ne sont pas des vaches à lait. Ce sont eux qui logent les locataires du privé. Si le prochain président continue de les taxer et de les décourager, la crise du logement ne fera que s’aggraver», conclue Corinne Jolly.

Dans l’immédiat, propriétaires et acquéreurs doivent suivre les débats budgétaires. Le rejet du projet de budget par l’Assemblée nationale, le 4 novembre, n’a pas mis fin à son parcours parlementaire. La fiscalité du meublé et l’élargissement du prêt à taux zéro aux parents de jeunes enfants restent notamment à l’ordre du jour. Notre point sur les mesures logement encore en débat après le rejet du budget 2027 permet de distinguer les projets des règles déjà applicables.

Consultation réalisée en direct par PAP le 4 novembre 2026 lors de son atelier « Immobilier : ce qui change en novembre », qui a réuni 1 042 participants. Par MySweetImmo

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