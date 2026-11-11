Immobilier de prestige Alpilles : Les acheteurs reviennent mais négocient les prix

Dans les Alpilles, portés par un été indien remarquable, les acheteurs immobiliers de prestige sont de retour cet automne avec des projets précis, selon Janssens Immobilier. Maisons sans travaux et prix négociés dominent leurs recherches avant l’hiver.

L’été pour découvrir, l’automne pour acheter. Dans les Alpilles, l’arrière-saison marque le retour d’acquéreurs qui savent ce qu’ils cherchent et sont prêts à avancer lorsqu’une propriété correspond à leurs attentes. C’est le constat de Janssens Immobilier pour septembre et octobre 2026.

Ces acheteurs comparent les maisons, examinent leur état et discutent les prix. Leur préférence va aux biens dans lesquels ils pourront s’installer sans engager un chantier important.

Mas rénové avec tennis, piscine à vendre proche d’Eygalières à 1 995 000 €

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Après les repérages de l’été, des projets plus précis

Juillet et août permettent souvent de découvrir la région et de commencer à regarder les propriétés disponibles. À la rentrée, les recherches deviennent plus concrètes : les acquéreurs reviennent avec des critères définis et organisent leurs visites en conséquence.

« L’été est souvent propice à une première prise de repères pour des projets à moyen terme. À la rentrée, nous retrouvons une clientèle dont le projet est parfaitement cadré : elle prend le temps de comparer, visite avec méthode et sait exactement ce qu’elle recherche», souligne Céline Pourrot, responsable de l’agence Janssens Immobilier à Saint-Rémy-de-Provence.

La clientèle suivie par l’agence vient notamment de Paris, Lyon, Lille et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les acheteurs internationaux restent également présents, avec des acquéreurs belges, suisses, allemands, luxembourgeois, nord-américains et des expatriés.

Pour les futurs propriétaires, visiter hors saison permet aussi de découvrir la maison dans d’autres conditions qu’au cœur de l’été : une occasion d’évaluer plus concrètement le confort du logement et son environnement.

Des maisons sans travaux, au calme mais près des commerces

Le charme de la pierre reste recherché, mais les gros chantiers attirent moins. Selon Janssens Immobilier, les acquéreurs accordent davantage d’importance à la qualité des finitions, au confort thermique et aux diagnostics. Ils veulent pouvoir profiter rapidement de leur maison.

Le bien recherché réunit plusieurs critères : un mas authentique, au moins quatre chambres, dont une suite en rez-de-chaussée, un terrain arboré et une piscine. L’environnement compte tout autant. Les acheteurs souhaitent éviter les nuisances visuelles et sonores, tout en restant proches des commerces, idéalement à quelques minutes à pied du centre de Saint-Rémy-de-Provence.

Cette recherche de caractère s’inscrit dans un territoire riche en demeures anciennes, dont témoigne notre visite d’un mas du XVIIIe siècle près de Fontvieille. Pour les vendeurs, l’enjeu est de présenter précisément l’état de la propriété et les éventuels travaux à prévoir, au-delà de son attrait architectural.

Des vendeurs plus ouverts à la négociation

Les acheteurs décidés ne renoncent pas à discuter le prix. Avec une offre diversifiée, ils prennent le temps de comparer et formulent des propositions lorsqu’ils trouvent une maison adaptée à leur projet. En face, Janssens Immobilier observe des vendeurs plus flexibles, soucieux de ne pas prolonger la commercialisation sur l’année suivante.

Le prix demandé doit donc tenir compte de l’emplacement, de l’état du bien et de ses prestations. Cette attention au positionnement était déjà au cœur de notre analyse sur l’importance du bon prix dans l’immobilier de prestige en Provence et sur la Riviera.

La discussion sur les prix dépasse d’ailleurs les seuls biens de prestige. Notre décryptage des négociations immobilières observées par Laforêt en septembre 2026 décrit cette évolution à l’échelle nationale. Dans les Alpilles, les possibilités de négociation restent à apprécier propriété par propriété.

À Saint-Rémy, une offre au prix après deux visites

Une vente de Janssens Immobilier démontre qu’une décision peut être rapide lorsque la maison correspond aux attentes. À Saint-Rémy-de-Provence, un mas traditionnel affiché à 1,4 million d’euros réunissait un hectare de terrain, quatre chambres, des platanes centenaires et une piscine, sans travaux à prévoir.

La première visite a eu lieu dans les 48 heures suivant l’entrée du bien en mandat, puis une contre-visite s’est tenue le lendemain. Une offre au prix a été acceptée avant même la réalisation de la brochure et des photographies. Le coup de cœur peut donc toujours déclencher une proposition rapide, y compris dans un marché où les acquéreurs prennent davantage le temps de comparer.

Le calendrier de la transaction peut aussi faire partie de l’accord. Lors d’une autre opération récente relatée par l’agence, des acheteurs belges ont accepté de laisser le précédent propriétaire, âgé, rester dans sa maison une année supplémentaire avant leur emménagement. Une manière d’adapter la vente aux besoins de chacun.

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