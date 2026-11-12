Logement : 5 solutions pour avoir chaud l’hiver et rester au frais l’été

Rideaux, volets, isolation, joints et pompe à chaleur : cinq solutions pour garder la chaleur en hiver et limiter la surchauffe en été, sans oublier la ventilation.

Rénover pour avoir moins froid peut laisser entier le problème de la chaleur estivale, voire l’aggraver si l’air chaud reste piégé dans le logement. Une bonne isolation ralentit les échanges de chaleur avec l’extérieur dans les deux sens. Pour rester confortable toute l’année, elle doit donc s’accompagner de protections contre le soleil et de possibilités d’aération lorsque la température extérieure baisse. L’Ademe recommande d’associer ces trois leviers : protéger, isoler et ventiler.

« Le souci, désormais, c’est que les gens règlent le problème de l’hiver et aggravent celui de l’été », souligne Vincent Dubert, expert chez Travaux.com, plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels du bâtiment. « Alors, si vous faites des travaux cet hiver, demandez-vous s’ils seront aussi efficaces en cas de canicule. »

L’enjeu concerne aussi les logements peu énergivores : une bonne étiquette au DPE ne garantit pas un logement confortable en été. Voici cinq solutions à examiner avant de lancer des travaux.

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Fenêtres : combiner rideaux et protections extérieures

Installer des rideaux thermiques ou occultants. C’est l’aménagement le plus simple. En hiver, ouvrez les rideaux et les volets pendant les heures ensoleillées pour profiter des apports de chaleur, puis fermez-les à la tombée de la nuit. Des rideaux épais ou thermiques améliorent le confort près des fenêtres en limitant les échanges avec les surfaces froides.

En été, fermez les rideaux des fenêtres exposées avant que le soleil ne réchauffe les pièces. Privilégiez des teintes claires. Les protections intérieures freinent une partie de la chaleur, mais les équipements extérieurs sont plus efficaces : lorsque les rayons atteignent un rideau, ils ont déjà traversé la vitre.

Arrêter le soleil à l’extérieur du logement. Volets, stores extérieurs ou stores bannes empêchent les rayons d’atteindre directement le vitrage. Leur intérêt est particulièrement net devant une baie très exposée. Le choix doit tenir compte de l’orientation de la fenêtre et des moments où le soleil frappe la façade.

Si vous remplacez vos fenêtres, Travaux.com recommande également d’examiner le vitrage à contrôle solaire, conçu pour réduire la chaleur du soleil qui pénètre à l’intérieur. Demandez au professionnel de comparer les besoins d’hiver et d’été pour chaque ouverture. En appartement, vérifiez aussi les règles de copropriété avant d’installer une protection extérieure. Les propriétaires bailleurs peuvent consulter notre décryptage sur les équipements et travaux à envisager lorsqu’un logement loué surchauffe.

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Combles : vérifier l’isolant avant de le renforcer

Contrôler l’isolation sous le toit. Les combles constituent un point important pour le confort des pièces. Leur isolation retient la chaleur en hiver et ralentit son entrée en été, rappelle France Rénov’.

Si vos combles sont accessibles, examinez l’état de l’isolant : est-il réparti régulièrement ? Certaines zones sont-elles découvertes ? Travaux.com donne comme repère une résistance thermique d’au moins 7 m²·K/W pour des combles perdus, soit environ 30 cm de laine minérale, avec une épaisseur de 28 à 35 cm selon le produit. Le seuil de résistance thermique de 7 m²·K/W figure notamment parmi les conditions techniques des aides CEE pour l’isolation des combles perdus.

La résistance thermique mesure la capacité de l’isolant à freiner le passage de la chaleur : plus elle est élevée, plus le matériau est isolant. L’épaisseur seule ne permet donc pas de comparer tous les produits. Pour déterminer s’il faut compléter ou reprendre l’isolation, faites examiner l’existant par un professionnel.

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Courants d’air : refaire les joints tout en préservant la ventilation

Traiter les infiltrations d’air indésirables. Un joint usé autour d’une fenêtre, un passage d’air près d’une porte ou une fente autour d’une traversée de mur peuvent dégrader le confort. Travaux.com conseille de reprendre les joints des menuiseries et de traiter les interstices autour des plinthes et des murs donnant sur l’extérieur.

Ces interventions doivent préserver le renouvellement de l’air : les entrées d’air et les bouches de ventilation doivent rester dégagées. Une isolation efficace doit être associée à une ventilation adaptée, notamment pour évacuer l’humidité produite dans le logement.

En été, l’aération sert aussi à évacuer la chaleur accumulée. Ouvrez lorsque l’air extérieur devient plus frais que celui du logement, généralement la nuit ou tôt le matin, et créez si possible un courant d’air entre plusieurs ouvertures. Refermez les fenêtres lorsque la température extérieure remonte. Ce fonctionnement complète l’isolation et les protections solaires.

Chauffage : étudier une pompe à chaleur réversible

Choisir un équipement capable de répondre aux deux saisons. Si le chauffage doit être remplacé, une pompe à chaleur réversible peut être étudiée. En hiver, un modèle aérothermique récupère la chaleur de l’air extérieur pour chauffer le logement. Travaux.com indique un ordre de grandeur de 3 à 4 kWh de chaleur fournis pour 1 kWh d’électricité consommé, selon les conditions de fonctionnement.

En été, le cycle s’inverse pour extraire la chaleur du logement. Une pompe à chaleur air-air réversible diffuse de l’air refroidi dans les pièces et peut aussi déshumidifier l’air. Le choix de l’équipement doit tenir compte des surfaces, de l’isolation et des besoins réels de chauffage et de rafraîchissement. L’Ademe recommande de réaliser un bilan thermique avant l’installation et d’isoler en amont pour dimensionner correctement la pompe à chaleur.

Avant de comparer les appareils, faites donc examiner les causes de l’inconfort : toiture insuffisamment isolée, fenêtres très exposées, absence de volets ou difficulté à aérer. Notre article sur les travaux à réaliser avant d’installer une climatisation détaille cet ordre de priorité. Un projet bien préparé doit permettre de moins chauffer l’hiver tout en limitant les besoins de refroidissement l’été.

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