Logement : CAFPI réclame des mesures pour relancer le marché

Crédits en recul, investisseurs moins présents, ventes de logements neufs en baisse : CAFPI réclame des règles stables pour soutenir l’investissement locatif, relancer la construction et faciliter la rénovation.

La reprise immobilière perd de l’élan. Entre juin et août 2026, les montants de crédits accordés ont diminué de 16,8 % par rapport à la même période de 2025, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. Chez CAFPI, les dossiers de financement destinés à l’investissement locatif se sont également raréfiés en deux ans. Deux signaux qui s’ajoutent au recul des ventes de logements neufs, au moment où les députés examinent le projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement.

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Le crédit immobilier marque le pas

Le retournement est net. Sur juin-août 2026, la production de crédits immobiliers recule de 16,8 % sur un an et le nombre de prêts accordés de 14,5 %. Un an auparavant, ces mêmes indicateurs progressaient respectivement de 33,4 % et de 42,2 %, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA.

Le ralentissement apparaît aussi sur une période plus longue. Sur les douze mois terminés en août 2026, les montants de crédits diminuent de 1,7 % par rapport aux douze mois précédents. À fin décembre 2025, leur progression annuelle atteignait encore 31,1 %.

La remontée des taux complique le financement des achats. En octobre, CAFPI fait état d’un taux moyen négocié sur 25 ans passé de 3,53 % à 3,58 % en un mois, soit une hausse de 0,05 point.

Pour un ménage, la conséquence est simple : à montant et durée identiques, un taux plus élevé augmente la mensualité. Si le budget mensuel reste fixe, la somme empruntable diminue. Notre décryptage de la hausse des taux immobiliers et de son coût pour les acheteurs permet d’en mesurer les effets.

Les investisseurs se font plus rares chez CAFPI

Le courtier constate une baisse d’environ 20 % du nombre de dossiers de financement consacrés à l’investissement locatif entre les premiers semestres 2024 et 2026. Pour expliquer cette évolution, il pointe notamment l’instabilité des aides fiscales et les changements réglementaires.

« Le marché s’enlise : la demande est là, mais la remontée des taux vient rappeler que rien n’est acquis. Pinel, PTZ, Jeanbrun, normes HCSF ou DPE : depuis plusieurs années, chaque avancée sur l’investissement locatif semble suivie d’un pas en arrière. Sans un cadre stable et lisible, ni le retour des investisseurs ni le redémarrage de la construction ne pourront s’installer durablement », estime Julien Langlade, président de CAFPI.

Le dispositif Jeanbrun, créé en 2026, est au centre de ses attentes. Ce mécanisme permet, sous conditions, de déduire une partie du prix du logement des revenus locatifs imposables. La période d’acquisition prévue s’étend jusqu’au 31 décembre 2028. CAFPI demande de renforcer son efficacité et de lui donner un horizon durable.

« Un dispositif fiscal n’est efficace que s’il impacte réellement la décision d’un investisseur, ce qui suppose la stabilité. Le dispositif Jeanbrun a posé une première pierre ; il faut désormais le sécuriser dans la durée », souligne Julien Langlade.

L’enjeu est de transformer l’intérêt pour un avantage fiscal en achats effectivement financés. Notre article sur le faible nombre de demandes concernant le Jeanbrun dans les agences l’Adresse illustre cette difficulté sur un autre réseau.

Dans le neuf, les ventes et les lancements reculent

La fragilité du financement s’accompagne d’un recul de l’activité des promoteurs. Au deuxième trimestre 2026, les ventes totales de logements neufs ont baissé de 23,6 % sur un an, selon la FPI. Les mises en vente, c’est-à-dire les logements nouvellement proposés à la commercialisation, ont diminué de 17,9 %.

En amont, les autorisations de construire ont reculé de 8 % entre avril-juin 2025 et avril-juin 2026, d’après les données Sitadel reprises dans le bilan de la FPI. Une autorisation ne correspond toutefois pas à un chantier démarré : entre le permis et la construction, une opération doit encore réunir son financement et ses acquéreurs.

Pour CAFPI, relancer les achats des investisseurs particuliers contribuerait à soutenir les programmes neufs et, à terme, l’offre de logements à louer. Le courtier défend ainsi une action conjointe sur le financement, la fiscalité et les procédures de construction.

Les difficultés se prolongent au-delà du printemps : notre analyse des ventes de logements neufs au troisième trimestre 2026 détaille les évolutions plus récentes des réservations, des lancements et des prix.

Trois leviers pour remettre des logements sur le marché

CAFPI demande aux pouvoirs publics d’agir sur trois fronts : rendre l’investissement locatif plus attractif, faciliter la production de logements neufs et accompagner la rénovation des logements existants.

Sur le premier point, le courtier réclame un dispositif Jeanbrun plus durable et plus accessible. Des assouplissements sont débattus au Parlement, notamment sur les travaux, la performance énergétique et l’ouverture aux maisons individuelles. Leur contenu définitif dépendra de l’adoption du texte.

Sur le neuf, CAFPI plaide pour des procédures simplifiées permettant de concrétiser davantage de projets. Sur le parc existant, il propose de mieux accompagner les propriétaires pour rénover et remettre leurs logements en location, avec notamment une garantie contre les loyers impayés et un guichet unique mobilisant MaPrimeRénov’ et l’éco-PTZ.

« Remettre des logements vacants sur le marché est utile, mais ne remplace pas des investisseurs en confiance et une construction qui repart », conclue Julien Langlade.

Pour les particuliers, ces débats ont des conséquences très concrètes : la capacité à financer un achat, le budget nécessaire pour rénover et la disponibilité de logements à louer. Pour les professionnels, la reprise dépendra aussi de la possibilité de monter des opérations dont les coûts et les règles restent prévisibles.

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