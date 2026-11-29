Décrocher un emploi ne suffit pas toujours. Encore faut-il pouvoir se loger à proximité. Selon une étude OpinionWay pour in’li, un Français sur cinq a déjà dû renoncer à un poste faute de logement.

Décrocher un emploi ne suffit pas toujours : encore faut-il pouvoir se loger. Selon une étude OpinionWay réalisée pour in’li, un Français sur cinq a déjà refusé un poste faute de solution de logement. Pour faciliter les recrutements, in’li préconise de prévoir des logements accessibles aux salariés dès l’implantation des projets industriels.

Selon in’li, 76 % des Français estiment que la crise du logement freine la recherche d’emploi. Véronique Bédague, PDG de Nexity, évoquait une « crise du renoncement », qui pousse des Français à abandonner leurs études, à refuser un emploi ou à repousser leur projet d’avoir un enfant.

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Quand la crise du logement freine les recrutements

Dans les bassins industriels qui accueillent de nouvelles entreprises, la question du logement se pose dès l’arrivée de nouveaux salariés. Près d’un recrutement industriel envisagé sur deux en 2026 est jugé difficile, selon les données de France Travail citées par in’li. Les difficultés de logement ne sont pas pour autant la seule cause de ces tensions.

« On parle beaucoup moins de la capacité d’un territoire à attirer et à loger les salariés, dans la durée », observe Éric Balci, directeur général d’in’li, filiale d’Action Logement.

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Le logement intermédiaire, une solution pour les salariés ?

Techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou jeunes cadres peuvent avoir des revenus supérieurs aux plafonds du logement social sans disposer d’un budget suffisant pour louer près de leur lieu de travail. Le logement locatif intermédiaire s’adresse notamment à ces ménages : il propose des loyers plafonnés, sous conditions de ressources, dans les zones où se loger est difficile.

Selon in’li, ses loyers sont inférieurs de 10 à 15 % à ceux du marché et 94 % de ses nouveaux clients sont des salariés. En Île-de-France, le bailleur développe notamment des logements à Clichy à prix maîtrisé et des logements à Bezons pour jeunes actifs.

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Anticiper les besoins en logement dès l’implantation des entreprises

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, qui s’est tenue du 16 au 22 novembre, in’li a formulé trois propositions : intégrer le logement à l’instruction des grands projets industriels, associer dès le départ les entreprises, les collectivités et les opérateurs de logement, et inscrire les logements à prix maîtrisé dans les documents de planification des territoires.

Le groupe indique travailler sur plus de 250 logements à Saint-Nazaire, notamment pour accompagner les Chantiers de l’Atlantique et Airbus, ainsi que sur des résidences destinées à la filière aéronautique dans la métropole toulousaine. Dans le bassin de Berre et à Marseille, il prévoit près de 500 logements d’ici 2028.

« Réindustrialiser, ce n’est pas seulement construire des usines et créer des emplois. C’est donner à celles et ceux qui y travaillent les moyens de vivre à proximité et de s’y épanouir », conclut Éric Balci.

Source : Communiqué in’li / Galivel du 20 novembre 2026.

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