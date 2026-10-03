Immobilier Alfortville : 162 logements sociaux vont être rénovés et 56 nouveaux construits

Logial-COOP prévoit de transformer la résidence Marcel Bourdarias et de construire deux immeubles sur la même parcelle. Le chantier doit démarrer à l’automne 2026, pour une durée prévisionnelle de 19 mois.

Rénover les logements existants et en construire de nouveaux au même endroit : c’est le projet présenté par Logial-COOP pour la résidence Marcel Bourdarias, dans le nord d’Alfortville.

Le bailleur social prévoit de réhabiliter les 162 logements des deux immeubles actuels et d’ajouter 56 logements répartis dans deux nouveaux bâtiments. Pour les habitants, l’opération doit améliorer le confort des appartements, moderniser les équipements et réorganiser les espaces extérieurs. Pour la commune, elle apportera une offre locative supplémentaire sur un terrain déjà urbanisé.

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Une rénovation complète pour atteindre la classe C

Les deux immeubles, construits dans les années 1970, feront l’objet d’une rénovation énergétique portant sur l’ensemble du bâtiment. Selon Logial-COOP, l’objectif est de faire passer les étiquettes énergétiques annoncées « E/F » à la classe C.

Les travaux comprennent le ravalement et l’isolation thermique des façades, des toitures et des caves. Les menuiseries extérieures et les volets roulants seront remplacés. La ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage seront également modernisés.

La rénovation concernera aussi les portes palières, les parties communes, les loggias, les sols et les garde-corps. Le programme associe ainsi l’amélioration de la performance énergétique à la remise en état des espaces utilisés quotidiennement par les locataires.

À l’issue des travaux, Logial-COOP prévoit les certifications « Cerqual NF Habitat » et « HPE Rénovation », ainsi que le label « Mon Logement Santé ». Porté par le groupe Arcade-VYV, auquel appartient le bailleur, ce label concerne la qualité du logement, son environnement et les services proposés aux occupants.

Deux nouveaux immeubles pour accueillir 56 logements

Sur la même parcelle, deux bâtiments collectifs accueilleront 42 logements locatifs sociaux et 14 logements locatifs intermédiaires. Logial-COOP veut ainsi développer l’offre de logements en utilisant un site déjà urbanisé, dans un secteur de première couronne où le foncier disponible est contraint.

Cette approche rejoint les pistes présentées dans notre décryptage du potentiel de création de logements sans artificialiser en Île-de-France, qui examine notamment la mobilisation du bâti et des terrains existants.

Le projet architectural prévoit d’ajuster les volumes des nouvelles constructions à ceux des immeubles existants pour assurer une cohérence d’ensemble. Le bailleur annonce l’utilisation de matériaux biosourcés et de procédés de fabrication hors site, avec l’objectif de limiter les nuisances pendant le chantier.

Les bâtiments neufs doivent bénéficier de la certification « NF Habitat HQE », du label « Effinergie RE2020 » et du label « Mon Logement Santé ». À proximité, d’autres projets associent également transformation d’un site et création de logements, comme l’ancien couvent du 14e arrondissement de Paris appelé à accueillir 107 logements.

Des accès, des espaces verts et un parking réaménagés

La transformation de la résidence concernera aussi ses abords. Le programme prévoit la rénovation de la clôture, l’amélioration de l’éclairage et des accès, ainsi que le réaménagement des espaces verts et du stationnement.

Le parking existant sera démoli puis reconstruit. Après travaux, la résidence disposera de 138 places au total, réparties entre des stationnements extérieurs et des places en infrastructure.

L’opération réunit donc deux missions des bailleurs sociaux : entretenir et améliorer leur patrimoine, tout en produisant une nouvelle offre locative. Ces enjeux sont également au cœur des mesures annoncées pour les bailleurs sociaux et le financement du logement intermédiaire.

Un chantier de 19 mois et un point d’information sur place

Le démarrage des travaux est annoncé pour l’automne 2026. Le calendrier prévisionnel prévoit 19 mois pour la réhabilitation et la même durée pour la construction neuve.

Deux réunions publiques ont déjà été organisées pour présenter le projet aux habitants et répondre à leurs questions. Un Pôle Habitants, installé dans la résidence, assurera également des permanences du lundi au vendredi pendant toute la durée du chantier. Les locataires pourront y obtenir des informations sur les travaux, poser leurs questions et bénéficier d’un accompagnement tout au long de l’opération.

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