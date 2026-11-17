Vous pensez gagner trop pour acheter en bail réel solidaire ? Les plafonds 2026 concernent aussi les classes moyennes. Revenus à vérifier, prix d’achat et prêts aidés : voici comment savoir si le BRS peut vous permettre de devenir propriétaire.

Vous pensez que vos revenus sont trop élevés pour acheter en bail réel solidaire ? Les plafonds pourraient vous surprendre. En 2026, une personne seule peut présenter un revenu fiscal de référence allant jusqu’à 38 844 € en zones A bis, A et B1. Pour deux personnes sans personne à charge, hors jeune ménage, ce plafond atteint 58 057 €. De quoi ouvrir cette formule d’achat à des ménages qui ne se croient pas concernés.

Selon Logikiz, spécialiste de l’accession abordable, près de 87 % des Français respecteraient les critères de ressources du dispositif. Le premier réflexe est donc de sortir son avis d’imposition avant d’écarter cette possibilité.

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BRS : quels plafonds de revenus pour votre foyer ?

Pour vérifier votre situation, trois éléments comptent : la composition du foyer, la commune où se trouve le logement et votre revenu fiscal de référence, ou RFR. Ce montant figure sur votre avis d’imposition. Pour un achat en 2026, les revenus retenus sont ceux de 2024, indiqués sur l’avis reçu en 2025.

Voici les plafonds annuels pour trois situations courantes :

Composition du foyer Zones A bis et A Zone B1 Zones B2 et C Une personne seule 38 844 € 38 844 € 33 771 € Deux personnes sans personne à charge, hors jeune ménage 58 057 € 58 057 € 45 100 € Un couple avec deux enfants 90 863 € 83 594 € 65 476 €

Source : BoRiS, plafonds de revenu fiscal de référence applicables en 2026.

Ces seuils montrent que le BRS peut concerner des salariés aux revenus intermédiaires, notamment dans les secteurs où les prix immobiliers rendent l’achat difficile. Le montant à comparer au tableau est bien le RFR du foyer, directement lisible sur l’avis d’imposition.

« Beaucoup de ménages s’autocensurent car ils pensent que ces offres sont réservées aux très bas revenus ou logements de seconde catégorie », souligne Sylvain Chatellier, président-fondateur de Logikiz. « Les chiffres sont implacables : le BRS est un outil encore inconnu ou trop mal compris des classes moyennes. »

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Pourquoi le BRS permet d’acheter moins cher

Le principe du bail réel solidaire est de séparer le logement du terrain. L’acquéreur achète son appartement ou sa maison, tandis qu’un organisme de foncier solidaire, appelé OFS, reste propriétaire du terrain. Selon BoRiS, les logements proposés en BRS sont généralement 30 % à 50 % moins chers que sur le marché classique. Le logement est destiné à devenir la résidence principale de l’acheteur et son prix de revente est encadré pour rester abordable dans le temps.

L’usage du terrain donne lieu au paiement d’une redevance mensuelle. Logikiz évoque un montant moyen de 2 € par mètre carré et par mois. Sur cette base, un appartement de 65 m² représente 130 € de redevance par mois, à intégrer au budget avec le remboursement du crédit et les charges.

La baisse du prix d’achat peut aussi permettre de viser une surface plus grande. C’est notamment l’intérêt pour les familles monoparentales, comme l’illustre notre article sur la possibilité d’acheter plus grand avec un seul salaire grâce au BRS.

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À Puteaux, un exemple concret pour un couple

Pour mesurer l’intérêt du dispositif, Logikiz prend l’exemple d’un couple qui gagne 4 100 € nets par mois à deux et souhaite avoir un enfant. À Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, l’entreprise évoque un budget dépassant 500 000 € pour un trois-pièces de 65 m² sur le marché libre.

En BRS, Logikiz présente un budget ne dépassant pas 300 000 € pour un appartement neuf, avec un prix annoncé autour de 4 700 € le mètre carré. Une somme à financer nettement moins élevée, qui peut permettre d’envisager un achat dans un secteur jusque-là inaccessible.

« Le BRS n’est pas un outil de niche ni un filet de sécurité sociale. Face à la crise de l’immobilier français, c’est une solution appelée à se démocratiser », ajoute Sylvain Chatellier.

Les grandes métropoles ne sont pas les seules concernées. À Biscarrosse, une opération prévoit par exemple un appartement et sept maisons en bail réel solidaire, aux côtés de logements vendus en accession libre.

Munissez-vous de votre avis d’imposition, puis vérifiez la zone de la commune recherchée et la catégorie correspondant à votre foyer. Le simulateur public BoRiS permet de réaliser cette première étape et de repérer des logements disponibles. L’organisme de foncier solidaire examine ensuite votre dossier et les conditions d’accès au programme.

Le principe du bail réel solidaire prévoit également que l’acquéreur ne possède pas déjà un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières, susceptible de constituer sa résidence principale, ou un bien locatif procurant des revenus suffisants pour acheter dans le parc privé.

Pour financer un logement neuf en BRS, un prêt à taux zéro peut compléter le crédit immobilier, sous conditions. Son montant dépend notamment des revenus, de la composition du foyer et de l’opération. Notre décryptage sur le rôle du PTZ dans le financement d’un premier achat explique l’intérêt de ce prêt sans intérêts.

Les salariés éligibles peuvent également demander un prêt accession Action Logement, d’un montant maximal de 30 000 € au taux nominal fixe de 1 %, hors assurance obligatoire. Il concerne notamment les salariés des entreprises privées non agricoles d’au moins dix salariés, sous conditions de ressources et d’acquisition. Pour un agent immobilier ou un courtier, vérifier ces possibilités dès le début de la recherche permet de construire un budget adapté au projet.

« Quand un enseignant et un agent de maîtrise ne peuvent plus se loger près de leur travail, ni même en petite couronne, alors qu’ils entrent parfaitement dans les critères du BRS, cela prouve que le dispositif a été calibré pour stabiliser la classe moyenne là où le foncier est devenu fou. » Sylvain Chatellier conclue ainsi l’enjeu : permettre aux ménages de devenir propriétaires dans les secteurs où ils vivent et travaillent.

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