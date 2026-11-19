Un semestre d’études, un stage, une mission de quelques mois… Le bail mobilité permet de louer un logement meublé pour 1 à 10 mois, sans dépôt de garantie. Mais qui peut en bénéficier ? Peut-on partir avant la fin ou prolonger le contrat ? Les réponses pour les locataires comme pour les propriétaires.

Un stage de cinq mois, une mission de trois mois, un semestre loin de chez soi. Quand la durée du séjour est connue, le bail mobilité permet de louer un meublé pour la période dont on a besoin, sans verser de dépôt de garantie. Créé par la loi Élan en 2018, il s’adresse aux personnes qui peuvent justifier de leur situation au début de la location. Mais attention : ce contrat de courte durée répond à des règles précises, tant pour le locataire que pour le propriétaire.

Newsletter MySweetimmo

Qui peut signer un bail mobilité ?

Le bail mobilité est ouvert aux étudiants du supérieur, aux personnes en formation professionnelle, aux apprentis, aux stagiaires et aux volontaires en service civique. Il concerne aussi les personnes en mutation professionnelle ou en mission temporaire, y compris les salariés en CDI. La date qui compte est celle du début du bail. Un étudiant peut donc signer en août pour emménager en septembre, à condition de pouvoir justifier de ses études à la date de prise d’effet du contrat.

Le logement doit respecter les critères de décence et comporter les onze catégories d’équipements obligatoires en location meublée, de la literie aux ustensiles de cuisine. Le bail mobilité ne dispense pas le propriétaire de ses obligations concernant la décence du logement et sa performance énergétique.

Que se passe-t-il si le séjour se prolonge ou s’écourte ?

En règle générale, le bailleur et le locataire choisissent une durée d’un à dix mois. Si un stage de cinq mois se prolonge de trois mois, ils peuvent signer un avenant pour porter le bail à huit mois. La durée ne peut être modifiée qu’une fois, d’un commun accord. La loi du 26 novembre 2025 prévoit une durée dérogatoire d’une semaine à dix-huit mois pour les logements situés dans des résidences à vocation d’emploi. Mais ce dispositif attend encore son décret d’application pour entrer en vigueur.

À la date prévue, le bail s’arrête automatiquement et le propriétaire n’a pas à donner congé. Si le locataire et le bailleur souhaitent poursuivre la location du même logement, ils doivent conclure un bail meublé d’habitation. La loi exclut un deuxième bail mobilité entre les mêmes parties pour ce logement.

Partir avant la fin du bail : quel préavis ?

Si le locataire doit partir plus tôt, il peut donner congé à tout moment avec un mois de préavis. Il peut envoyer une lettre recommandée avec avis de réception, remettre son congé en main propre contre récépissé ou signature, ou le faire signifier par un commissaire de justice. Le simple envoi de la lettre ne fait pas démarrer le délai : c’est sa réception qui compte. Le loyer et les charges restent dus pendant le préavis, sauf si un autre locataire emménage plus tôt avec l’accord du bailleur. Si le préavis s’achève en cours de mois, le montant dû est calculé au prorata des jours concernés.

Loyer, charges, garant : Que peut demander le bailleur ?

Le bailleur peut demander un garant pour couvrir les impayés. Le dépôt de garantie, lui, est interdit. Le locataire peut notamment recourir à la garantie Visale, gratuite et proposée par Action Logement, s’il remplit les conditions d’éligibilité. Il doit alors obtenir son visa et le remettre au propriétaire. Le bailleur formalise ensuite le cautionnement avant ou le jour de la signature. En colocation, la loi écarte les clauses de solidarité entre colocataires ou entre leurs cautions.

Pour connaître la somme à payer chaque mois, additionnez le loyer et le forfait de charges indiqué dans le contrat. Le forfait doit rester proportionné aux charges récupérables et ne donne lieu à aucune régularisation, même au départ du locataire. Le loyer reste fixe pendant le bail. À la mise en location, l’adresse et la date de signature déterminent les règles à respecter. En zone tendue, la hausse par rapport au loyer du précédent occupant peut être limitée. Dans les communes où un plafond local s’applique, il faut aussi vérifier le loyer de référence majoré, dans le cadre de l’encadrement des loyers.

Que vérifier avant de signer ?

Avant de signer un bail mobilité, quatre points sont à vérifier :

Le contrat : Il doit mentionner le bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi du 6 juillet 1989, la date de début, la durée et le motif qui ouvre droit au dispositif.

: Il doit mentionner le bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi du 6 juillet 1989, la date de début, la durée et le motif qui ouvre droit au dispositif. La situation du locataire : Le bailleur ou l’agence demande un justificatif, comme un certificat de scolarité, une convention de stage ou un ordre de mission.

: Le bailleur ou l’agence demande un justificatif, comme un certificat de scolarité, une convention de stage ou un ordre de mission. Les sommes dues : Vérifiez le montant du loyer et le forfait de charges, ainsi que le rappel de l’interdiction du dépôt de garantie.

: Vérifiez le montant du loyer et le forfait de charges, ainsi que le rappel de l’interdiction du dépôt de garantie. La remise des clés : Prévoyez l’état des lieux, l’inventaire du mobilier, les diagnostics obligatoires et l’assurance habitation du locataire, qui doit couvrir au minimum les risques locatifs.

Si la mention du régime, la durée ou le motif manque dans le contrat, les règles du bail meublé d’habitation s’appliquent.

Bail mobilité ou bail étudiant : lequel choisir ?

Et pour un étudiant ? Le calendrier aide à choisir. Pour un semestre de cinq mois, le bail mobilité permet de caler la location sur les dates des cours, sans dépôt de garantie. Pour une année universitaire, le bail étudiant de neuf mois est une autre option. Le bailleur peut alors demander un dépôt de garantie, plafonné à deux mois de loyer hors charges.

Références juridiques : Les règles du bail mobilité figurent aux articles 25-12 à 25-18 de la loi du 6 juillet 1989. Le dispositif a été créé par l’article 107 de la loi Élan. La durée dérogatoire prévue pour les résidences à vocation d’emploi relève de l’article 15 de la loi du 26 novembre 2025 et reste conditionnée à un décret d’application.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements